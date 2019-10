Haben Sie Antworten? 5 Modetrends, für die Zeit, wenn Amerika zu einer Korporatokratie wird

Nehmen Sie am Buchwettbewerb von Edges teil, um ein kostenlosesBuch über ein politisches Abenteuer zu gewinnenSan Francisco (ots/PRNewswire) - Die Herausgeber von Edges, einerpolitischen Abenteuer-Mystery-Buchserie von Wynter Sommers (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2595380-1&h=2386404274&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2595380-1%26h%3D51468982%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Fgot-answers-will-america-become-a-corporatocracy-a-new-political-mystery-by-wynter-sommers-takes-a-glimpse-into-the-future-300908244.html%26a%3DWynter%2BSommers&a=Wynter+Sommers), die auf Amazon.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2595380-1&h=1602935731&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2595380-1%26h%3D1374108767%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.amazon.com%252FEDGES-Bundle-Set-Books-Conversation%252Fdp%252F1718400128%252Fref%253Dsr_1_1%253Fkeywords%253Dbundle%252Bwynter%252Bsommers%2526qid%253D1566871127%2526s%253Dgateway%2526sr%253D8-1%26a%3DAmazon.com&a=Amazon.com) und bei Barnes &Noble (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2595380-1&h=4012848656&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2595380-1%26h%3D3250151220%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.barnesandnoble.com%252Fw%252Fedges-bundle-set-10-books-wynter-sommers%252F1133061907%253Fean%253D9781718400122%26a%3DBarnes%2B%2526%2BNoble&a=Barnes+%26+Noble)erhältlich ist, laden Sie dazu ein, bis zum 18. Oktober 2019 ein,eine oder mehrere der folgenden Fragen zu beantworten. Die anasked2day@gmail.com gesandten Beiträge werden von den Jurorenbewertet.Für die beste Antwort gibt es ein kostenloses Exemplar (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2595380-1&h=791157698&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2595380-1%26h%3D281576562%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.barnesandnoble.com%252Fw%252Fedges-swift-encounter-wynter-sommers%252F1132451932%253Fean%253D9781718400023%26a%3Dfree%2Bbook&a=kostenloses+Exemplar) in englischer Sprache.1. Was deutet darauf hin, dass Amerika zu einer Korporatokratiegeworden ist?2. Welche moderne Technologie wird in einer Korporatokratie beliebtsein?3. Wird die skrupellose Arena von Courtly City zulassen, dass sichein verletzliches Herz der Liebe einer weiteren warmen Umarmunghingibt?Die neunbändige Serie Edges führt Sie in die Welt derCourtly-Dynastie, die die Macht übernimmt, als sich bankrotteamerikanische Städte in Korporatokratien verwandeln, in Städte, dievon Unternehmen beherrscht werden.Die Bewohner von Courtly City bestreiten ihren Alltag während sieder Versuchung durch elektronische Ablenkungen ausgesetzt sind. DieUniform der Soldier Police erhält die Identifikationsdaten der Bürgeraus einer Quelle, die der heutigen SocialCloud (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2595380-1&h=1386901816&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2595380-1%26h%3D2610917321%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsocialcloud.io%252F%26a%3DSocialCloud&a=SocialCloud)ähnelt. Diese Daten werden dann in den Visieren der Helme der SPangezeigt.In Edges, verdächtigt Sarah, die wie ich Single ist, zunächst denrobust gebauten und attraktiven Reporter Björn Esterday, der siespäter verzaubert. Aber kann sie ihm vertrauen? Kann dieamerikanische Gesellschaft mit einer Nano-Level- (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2595380-1&h=1522053923&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2595380-1%26h%3D944369526%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdoi.org%252F10.1002%252F9783527820153.ch18%26a%3Dnano-level%2B&a=Nano-Level-)-KI koexistieren, durch die der Unterschiedzwischen Realität und Phantasie verschwimmt?Welche Modetrends tauchen in Edges auf?- TREND 1: Um Buch werden die Uniformen der SP beschrieben. Werdendie SP-Uniformen aus magnetisiertem Stoff (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2595380-1&h=1691325685&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2595380-1%26h%3D617495524%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdl.acm.org%252Fcitation.cfm%253Fdoid%253D3126594.3126620%26a%3Dmagnetized%2Bfabric&a=magnetisiertem+Stoff) oder ausnormalem Stoff hergestellt, der mit etwas (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2595380-1&h=31653437&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2595380-1%26h%3D1324331965%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fresenv.media.mit.edu%252Fclassarchive%252FMAS965%252Freadings%252Fderossi1.pdf%26a%3Dsomething%2B&a=etwas)intelligentem, wie einem piezoresistiven, piezoelektrischen oderpiezokapazitiven Polymer beschichtet wurde?- TREND 2: Die AnCors im Buch tragen Kleidung aus einer Zeit, in deres noch benzinbetriebene Fahrzeuge gab.- TREND 3: Die Earth Farmers lehnen Modemarken ab und stellen ihreeigene Kleidung komplett selbst aus naturnahen Elementen her.- TREND 4: Die Stadtbewohner von Courtly City tragen modischeKleidung, der Marke Courtly City.- TREND 5: Die herrschende Familie von Courtly City trägt teure,maßgeschneiderte Kleidung. Skipper Courtly veranstaltet Partys undverlangt, dass in seiner Anwesenheit nur die aktuellste undangesagteste Mode getragen wird. Charles P. Rockefeller,46, wird imOktober (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2595380-1&h=566840256&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2595380-1%26h%3D665951653%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftickets.asiasociety.org%252Fevents%252Frenovating%252520democracy-%252520governing%252520in%252520the%252520age%252520of%252520globalization%252520and%252520digital%252520capitalism%252F2019-10-10_18.30%252Fasia%252520society%252520725%252520park%252520avenue%253Farea%253D8a9c277f-62ec-4a8f-a48c-155bb2d76874%2526back%253D2%2526type%253Dga%2526_ga%26a%3DOctober&a=Oktober) zusammen mit Nicolas Berggruen, 58, in der NYAsia Society eine Diskussion abhalten. Werden sie futuristischeMode und saphir- (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2595380-1&h=1355217650&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2595380-1%26h%3D3204788823%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsaphir.com%252Fproducts%252F%26a%3DSaphir&a=saphir-)-polierte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2595380-1&h=3909360404&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2595380-1%26h%3D3362197414%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.valmour.de%252Fsaphir-medaille-dor_lederpflegemittel.html%26a%3Dpolished&a=polierte), handgefertigteSchuhe von Dimitri Gomez (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2595380-1&h=3440123505&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2595380-1%26h%3D2548914166%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dimitribottier.com%252F1en.aspx%26a%3DDimitri%2BGomez&a=Dimitri+Gomez) oder Feeny (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2595380-1&h=1991530052&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2595380-1%26h%3D2485224312%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.peterfeeney.ca%252F%26a%3DFeeny&a=Feeny) tragen?