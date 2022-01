Haben die Norwegian Cruise Line-Chefs darauf gepokert?

Für die Aktie Norwegian Cruise Line stehen per 01.01.2022, 04:03 Uhr 21.02 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Norwegian Cruise Line zählt zum Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Nach einem bewährten Schema haben wir Norwegian Cruise Line auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Norwegian Cruise Line auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sieben Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 7 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Sell" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Norwegian Cruise Line sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Norwegian Cruise Line 4 mal die Einschätzung buy, 3 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Norwegian Cruise Line vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 21,02 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 54,61 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 32,5 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Norwegian Cruise Line mit einer Rendite von -20,42 Prozent mehr als 63 Prozent darunter. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 25,05 Prozent. Auch hier liegt Norwegian Cruise Line mit 45,47 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Norwegian Cruise Line-Analyse vom 02.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Norwegian Cruise Line jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Norwegian Cruise Line Aktie.

