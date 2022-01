Haben die Koninklijke Philips-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

An der Börse EN Amsterdam notiert die Aktie Koninklijke Philips am 31.12.2021, 16:22 Uhr, mit dem Kurs von 33.005 EUR. Die Aktie der Koninklijke Philips wird dem Segment "Gesundheitsausrüstung" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Koninklijke Philips auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Koninklijke Philips. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 4 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Koninklijke Philips hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,08 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.32%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,24 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Fundamental: Die Aktie von Koninklijke Philips gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 38,2 insgesamt 62 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der 100,49 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

