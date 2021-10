Haben die CMS Energy-Chefs darauf gepokert?

An der Börse New York notiert die Aktie Cms Energy am 24.10.2021, 09:54 Uhr, mit dem Kurs von 61.06 USD. Die Aktie der Cms Energy wird dem Segment "Multi-Hilfsprogramme" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Cms Energy einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Cms Energy jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Cms Energy-RSI ist mit einer Ausprägung von 43,3 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 52,26, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Cms Energy beträgt das aktuelle KGV 19,34. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" haben im Durchschnitt ein KGV von 42,14. Cms Energy ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Cms Energy nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Multi-Dienstprogramme. Der Unterschied beträgt 0,62 Prozentpunkte (2,92 % gegenüber 3,55 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".