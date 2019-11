Habeck soll Grünen-Kommission zur Homöopathie leiten

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Chef Robert Habeck wird persönlich die Leitung einer Kommission übernehmen, die die Haltung der Ökopartei zu Homöopathie klären soll. Das bestätigte eine Grünen-Sprecherin am Donnerstag der "taz". Weitere Details seien aber noch nicht klar.

"Zusammensetzung und Arbeitsplan der Kommission werden derzeit erarbeitet", so die Sprecherin weiter. Den Beschluss, die Kommission einzurichten, hatten die Grünen auf dem Parteitag in Bielefeld gefasst. Darin sollen Fachpolitiker sitzen, aber auch Experten von außerhalb befragt werden. Die Kommission soll laut Parteitagsbeschluss diskutieren, "in welchem Spannungsverhältnis" evidenzbasierte Wissenschaft und ein ganzheitlicher Gesundheitsbegriff stehen.

