Habeck sieht in Intel-Investition wichtigen Impuls für die Wirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist die Intel -Investition in Magdeburg ein wichtiger Impuls für die Wirtschaft in einer schwierigen Zeit. "Die Bundesregierung hat den Ansiedlungsprozess eng mit dem Land Sachsen-Anhalt begleitet und ich gratuliere Magdeburg und Sachsen-Anhalt für diesen Erfolg", sagte der Grünen-Politiker in einer Mitteilung vom Dienstag. Ziel der Bundesregierung ist es nach Angaben des Ministeriums, resiliente Lieferketten und leistungsfähige Produktionsstrukturen für Halbleiterprodukte in Deutschland und Europa aufzubauen.

Der deutsche Standort habe sich im europaweiten Auswahlprozess von Intel durchgesetzt, so Habeck weiter. "Das zeigt: Deutschland ist attraktiv für Innovationen und Investitionen."

Der US-Konzern hatte zuvor angekündigt, 17 Milliarden Euro in zunächst zwei Chipfabriken an dem Standort Magdeburg zu investieren. Die Produktion soll 2027 in Betrieb gehen. Daneben plant das Unternehmen weitere Investitionen in Europa./wee/DP/nas