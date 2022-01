Habeck reist zu Antrittsbesuch nach Brüssel

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesminister für Klimaschutz und Wirtschaft, Robert Habeck, reist am Dienstag erstmals in seiner neuen Funktion als Mitglied der Bundesregierung nach Brüssel. Das teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag in Berlin mit.

Demnach trifft der Minister und Vizekanzler dort unter anderem Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Vizepräsidentin Margrethe Vestager. Geplant sind auch Gespräche mit weiteren Mitgliedern der Kommission, etwa mit den Exekutiv-Vizepräsidenten Frans Timmermann und Valdis Dombrovskis, mit Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton sowie Energie-Kommissarin Kadri Simson.

Im Mittelpunkt des Austauschs stehen nach Angaben der Sprecherin die künftige Zusammenarbeit und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die für eine grüne und digitale Transformation der Europäischen Union nötig seien./faa/DP/eas