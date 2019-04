BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck glaubt nicht an Gott. "Um zu glauben, im eigentlichen Sinn, habe ich wohl zu viele Philosophen gelesen. Ich bin auch nicht in einer Kirche", sagte Habeck der "Bild am Sonntag".

Aber die Mitleidsethik des Christentums sei wichtig für ihn. "Ich bin sozusagen ein weltlicher Christ", so der Grünen-Chef weiter. Habeck hat Philosophie studiert und in der Wissenschaft promoviert.

