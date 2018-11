Habeck erwartet nüchternen Parteitag

Berlin (ots) - Grünen-Chef Robert Habeck hat einenArbeitsparteitag angekündigt, auf dem es nicht um die gutenUmfragewerte der Grünen gehen werde, sondern um Sachthemen.Über diese werde sicherlich auch hart gestritten, so Habeck amFreitag im Inforadio vom rbb. "Das wäre eine völlige Verwechslung voninnerer Geschlossenheit, dass wir nicht streiten. Nur muss der Streitmit allem Respekt vor der gegnerischen Meinung geführt sein."Als eines der Kernthemen kündigte Habeck die Besteuerunginternationaler und digitaler Konzerne auf EU-Ebene an. So wolltendie Grünen eine Digitalsteuer für Amazon, Facebook und Googledurchsetzen. Außerdem soll auf dem Parteitag über das Tempo derEnergiewende sowie das Thema Zuwanderung diskutiert werden: "Wirwerden natürlich streiten über den richtigen Grad, ein humanitär undder Asylpolitik verpflichtetes Land zu bleiben und gleichzeitiggeordnete Verfahren durchzuführen."Den aktuellen Höhenflug in den Umfragen erklärt Habeck vor allemdamit, dass seine Partei in Sachfragen standhaft geblieben sei: "Dasswir den Klimaschutz hoch hängen und ernst nehmen wollen, ist keineneue Nachricht, dafür sind wir gegründet worden. Dass wir in derInnen- und Rechtspolitik nicht auf den AfD-Kurs eingeschwenkt sindund auch nicht in der Sprache auf die AfD eingeschwenkt sind, das isterarbeitet worden. [...] Und so hat sich, denke ich, insgesamt einePartei dargestellt, die nach innen geschlossen und nach außenzugewandt agiert."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell