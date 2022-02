Habeck besucht insolvente Werft in Wismar

WISMAR (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird am Montag (10.00 Uhr) zum Antrittsbesuch in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Nach einem Gespräch mit seinem Schweriner Kollegen Reinhard Meyer (SPD) besucht er die Werft in Wismar. Sie ist Teil der MV-Werften-Gruppe, für die Anfang Januar Insolvenz angemeldet wurde. Knapp 2000 Schiffbauer erhoffen sich staatliche Überbrückungshilfen, um nach dem Ende des krisengeschüttelten Kreuzfahrtschiffbaus neue Betätigungsfelder wie etwa den Bau von Offshore-Plattformen erschließen zu können.

Am Nachmittag besucht Habeck in Laage südlich von Rostock einen Standort der Apex-Gruppe. Das Energieunternehmen plant dort die Entwicklung und den Einsatz diverser Wasserstofftechnologien, von der Gewinnung des sauberen Energieträgers bis hin zur Fertigung von Brennstoffzellen sowie Tank- und Speichersystemen./fp/DP/he