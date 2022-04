Habeck: Zügig Flächen für Erneuerbare Energien ausweisen

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsminister Robert Habeck hat Länder und Kommunen aufgerufen, zügig neue Flächen für Wind- und Solarkraftanlagen auszuweisen und Anträge zu genehmigen. Die Industrie sei bereit, den Ausbau der Erneuerbaren Energien voranzutreiben und die Produktionskapazitäten enorm zu steigern, sagte der Grünen-Politiker nach einem Treffen mit Branchenvertretern am Montag in Berlin. Sie brauche aber Sicherheit - und zwar nicht in Form von Gesetzen, sondern als Auftragseingänge bei den Unternehmen. "Erst dann sind sichere Planungen möglich."/tam/DP/men