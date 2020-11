Habbel, Pohlig & Partner erweitert Angebot um defensive Aktienstrategie

Wiesbaden (ots) - Stiftungen aber auch konservative Privatanleger stehen derzeit mehr denn je im Spannungsfeld zwischen Renditeerzielung und Risikovermeidung zwecks Kapitalerhalt. Stiftungen benötigen zudem ordentliche Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks. Durch die andauernde Niedrigzinsphase verschärft sich die Problemstellung zunehmend. Messbare Erträge im Anleihebereich sind nur noch durch das Eingehen von hohen Risiken zu erzielen. Risikoarme Anleihen hingegen rentieren negativ und widersprechen dem Gebot des langfristigen Kapitalerhalts.Aktien bieten durch Dividendenzahlungen auskömmliche ordentliche Erträge und die Perspektive auf mögliche Kursgewinne, gelten aber oft als zu risikoreich, um größere Positionen des Vermögens in selbige zu investieren. Der renommierte Vermögensverwalter Habbel, Pohlig und Partner bietet mit dem am 23. November aufgelegten HP&P Stiftungsfonds einen attraktiven Lösungsansatz. Der Fonds investiert nahezu das komplette Kapital in attraktive Aktien, die eine Dividende ausschütten. Gleichzeitig wird das Marktrisiko auf ein Viertel begrenzt.Der Clou der Strategie besteht darin, dass der Investor auf die kompletten Aktien ordentliche Erträge erzielt, das Aktienmarktrisiko gegenüber einer puren Aktienanlage jedoch signifikant niedriger ist. Zudem wird ein Mehrertrag über die Aktienselektion in Aussicht gestellt. Diese geschieht anhand des im Haus bewährten Multi-Faktor-Ansatzes, bei dem Kriterien wie Qualität, Risiko aber auch Momentum zum Tragen kommen. Ein vorgelagerter Filter stellt sicher, dass Titel den attraktiven Ausschüttungszielen nicht widersprechen. Die Würdigung von Nachhaltigkeitskriterien ist fester Bestandteil der Strategie und rundet das Angebot ab.Marc Ospald (Portfoliomanager): "Der HP&P Stiftungsfonds ist im aktuellen Spannungsfeld zwischen Rendite und Risiko für alle Investoren mit defensivem Risikoprofil eine höchst attraktive Anlageoption." Hauck & Aufhäuser übernimmt dabei die Verwahrstellenfunktion für den HP&P Stiftungsfonds. So ist das Bankhaus zusammen mit der Universal Investment seit 1999 mit der Verwahrung und Verwaltung aller Aktienfonds der Habbel, Pohlig & Partner GmbH betraut.Die allen Investoren zur Verfügung stehende R-Tranche mit der ISIN DE000A2QCXE0 startet am 23. November 2020. Die Auflage einer exklusiven Tranche für steuerbegünstigte Anleger im Sinne von § 5 Abs. 2 mit der ISIN DE000A2QCXF7 folgt zeitnahe.Pressekontakt:Marc Ospald, CEFA / CIIAManaging Director PortfoliomanagementHabbel, Pohlig & Partner - VermögensverwaltungSonnenberger Str. 1465193 WiesbadenTel.: 0611 - 999 66 22Original-Content von: Habbel, Pohlig & Partner - Vermögensverwaltung, übermittelt durch news aktuell