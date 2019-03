Habanos zeigt die Hauptkriterien bei der Auswahl eines Habano

Finanztrends Video zu



Havanna (ots/PRNewswire) -Das XXI. Habanos Festival (http://www.habanos.com/en/festival-habanos-noticias/festivales/xxi-festival-del-habano/) fand vor kurzem vom18. bis zum 22. Februar in Havanna, Kuba, statt. Vor diesemHintergrund wollen Habanos nun die Hauptkriterien bei der Auswahleiner Habano-Zigarre präsentieren. Die Co-Presidents von Habanos,S.A., dem weltweit führenden Unternehmen für die Vermarktung dieserhochwertigen Zigarren mit seinen 27 Marken, glauben, dass die zurVerfügung stehende Zeit zweifellos das wichtigste Kriterium bei derAuswahl eines Habano, einer der weltweit hochwertigsten Zigarren,darstellt.Für die Multimedia-Pressemitteilung klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8509551-habanos-reveal-criteria-choosing-habano/Nach Inocente Núñez, Co-President von Habanos S.A., gibt es "zweiwichtige Aspekte" bei der Auswahl eines Habano, "die verfügbare Zeithaben und die Tageszeit, zu der wir ihn genießen wollen." DerZeitraum kann zwischen 20 Minuten bis zu einer Stunde und 20 Minutenliegen.Das Aroma eines Habano und der VitolaWenn die Zeitspanne festgelegt ist, kommt ein sehr persönlicherAspekt ins Spiel - die Auswahl des Aromas. Es gibt fünfAroma-Bereiche: Mild, Mild-Medium, Medium, Medium-Stark und Stark.Bei der Auswahl eines Habano sollten Verbraucher auch an andereMerkmale denken wie ihre Maße, mit eingeschlossen in der Vitola."Dies bezieht sich auf die Form des Habano, ihre Länge, und das, waswir als das Ringmaß bezeichnen, also der Durchmesser der Zigarre," soNúñez.Die Bedeutung des AnzündungsritualsDas Anzündungsritual ist sehr wichtig, um den Habano anschließendzu genießen. Die Co-Presidends von Habanos, S.A., Inocente Núñez undLuis Sánchez-Harguindey empfehlen, den Habano mit einemZedernholzstäbchen anzuzünden, "da dieses zusätzlich einfantastisches Aroma und Duft verleiht." Darüber hinaus "müssen Sieihn stets sehr sorgfältig von der Außenseite her anzünden, um einQualmen bei dem Habano zu vermeiden", betont Alexis Menéndez,Havannas Cohiba Atmosphere Habanosommelier.Einmal angezündet, ist der Habano sehr vielseitig und kann mitalkoholischen Getränken wie Rum, Bier, einem guten Wein, Tee, Kaffeeoder heißer Schokolade kombiniert werden.Für weitere Informationen: http://www.habanos.comYoung & Rubicam:Carla LladóTel: +34-669-54-69-09press.habanos@yr.com(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/832870/HABANOS_SA.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8509551-habanos-reveal-criteria-choosing-habano/Original-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuell