Habanos, S.A. präsentiert eine exklusive Vorschau auf das H. Upmann Magnum 56 Jar in Cannes

- Das H. Upmann Magnum 56 Jar ist ein einzigartiges Produkt, dasnur für Duty-Free- und Reiseeinzelhandelskanäle bestimmt ist.- Diese neue Version wurde exklusiv auf dem Duty Free & TravelRetail Global Summit in Cannes, Frankreich, vorgestellt.Havana (ots/PRNewswire) - Habanos, S.A. hat das H. Upmann Magnum56 Jar auf dem Duty Free & Travel Retail Global Summit in Cannes alsneues exklusives Produkt für diese beiden Vertriebskanälepräsentiert. Das Jar (englisch für Krug/Gefäß) enthält 20 Einheitender Magnum 56 (Ringspur 56 x 150 mm Länge), einer Vitola derrenommierten Marke H. Upmann.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bitteauf die folgende Website:https://www.multivu.com/players/uk/8620051-habanos-h-upmann-magnum-56-jar-cannesDiese Vitola gehört zu der Marke, die als Maßstab für feineHabanos angesehen wird. Sie wird in einem mit 20 Stück gefüllten Krugauf dem Markt eingeführt und ist "Totalmente a Mano con Tripa Larga"- komplett von Hand mit einem langen Füller - gefertigt. Die Blätter,aus denen sie gerollt wird, stammen aus dem Gebiet der Vuelta Abajo*in Pinar del Rio*, das als die beste Tabakanbauregion der Welt gilt,und werden von erfahrenen kubanischen Torcedores - professionellenZigarrenrollern - sorgfältig ausgewählt.Die Magnum 56 Vitola ist eine Habano mit einem schweren Ringmaß,das den aktuellen Trends bei Habano-Liebhabern folgt, und sie hateinen weichen bis mittelstarken Geschmack, der für die Mischungdieser Marke charakteristisch ist.Der International Duty Free & Travel Retail Global Summit inCannes (Frankreich), der von der TFWA World Exhibition & Conferenceorganisiert wurde, fand vom Sonntag, dem 29. September bis Freitag,den 4. Oktober, statt. Neben dem H. Upmann Magnum 56 Jar zeigteHabanos, S.A einige der symbolträchtigsten Markteinführungen von2019, wie zum Beispiel die Trinidad Media Luna und Topes, Romeo yJulieta Maravillas 8, die das chinesische Neujahr feiert, und dieQuai d'Orsay Senadores Limited Edition 2019. Auf diesem Global Summit(globalen Gipfeltreffen) wurden Premium-Markenhersteller vorgestellt,bei denen die Besucher auch mehrere Konferenzen und Workshopsgenießen konnten, die ein umfangreiches Programm vervollständigten.Diese Veranstaltung in Cannes war die ideale Gelegenheit, um das25-jährige Jubiläum der Corporacion Habanos, S.A. zu feiern. Zudiesem Anlass wurde ein spezielles Ehren-Dinner organisiert, bei demalle Top-Manager von Habanos, S.A. und viele der wichtigstenVertriebspartner des Unternehmens aus der ganzen Welt anwesend waren.Besonders hervorzuheben ist Herman Upmann, der Schöpfer der MarkeH. Upmann 1844. Er war ein deutscher Bankier, dessen Liebe zu Habanosihn 1840 dazu brachte, sich in Havanna niederzulassen, wo er eineBank und eine Habanos-Fabrik gründete. Die Bank wurde mittlerweilegeschlossen, aber seine Habanos-Marke ist bis heute erhaltengeblieben und gilt als ein Beispiel für die raffiniertesten Habanos,mit einem weichen bis mittelstarken Geschmack. Die Goldmedaillen, diedie Kiste schmücken, wurden von der Marke auf nicht weniger als elfinternationalen Messen im neunzehnten Jahrhundert gewonnen und sindein unverwechselbares Element ihrer Präsentation. Mit einemVitola-Sortiment, das sich durch seinen milden bis mittlerenGeschmack auszeichnet, sind die Linea Magnum Habanos sehr guterkennbar.*Geschützte Herkunftsbezeichnung