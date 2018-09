Habanos, S.A. präsentiert Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Río Seco im Libanon

Havanna (ots/PRNewswire) -- Le Hoyo de Río Seco wird am 29. September exklusiv von derPhoenicia T.A.A. Cyprus Ltd im Laguava Resort präsentiert. 600Liebhaber des besten Tabaks der Welt werden bei der Veranstaltungdabei sein.- Le Hoyo de Río Seco ist die neue Vitola der Marke Hoyo de Monterreyvon Habanos, die sich der Le-Hoyo-Serie anschließt und dasUnternehmenssortiment der großformatigen Zigarren erweitert.Habanos, S.A. lanciert über seinen exklusiven Vertriebshändler fürden Nahen Osten, die Phoenicia T.A.A. Cyprus Ltd, die weltweiteVorpremiere der Le Hoyo de Río Seco der Marke Hoyo de Monterrey. LeHoyo de Río Seco ist eine neue, großkalibrige Vitola, die in dieSerie Le Hoyo aufgenommen wurde und diese historische Linie derHabanos und sein Sortiment an großformatigen, dicken Zigarrenbereichert, die bisher nicht so stark im Vordergrund standen. Wieauch alle anderen Vitolas der Marke Hoyo de Monterrey wird auch LeHoyo de Río Seco "Totalmente a Mano con Tripa Larga" - also in reinerHandarbeit mit Longfiller gefertigt, und zwar von erfahrenenkubanischen Torcedores - also Zigarrenrollern bzw.ZigarrenrollerinnenZur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.multivu.com/players/uk/8412551-habanos-presents-hoyo-de-monterrey/Dieses neu eingeführte Produkt stellt eine sehr attraktive Optionfür Liebhaber von delikaten, aromatischen Habanos geringerer Stärkedar. Darüber hinaus zeichnet sich diese Zigarre durch ihreKomplexität aus und ist damit eine sehr elegante Vitola. Sie wird inder klassischen, für die Marke typischen Schatulle mit Schubladepräsentiert und ist in zwei Größen mit 25 und 10 Zigarren erhältlich.Le Hoyo, eine der bekanntesten Serien, war bisher ihrerseits fürihre schmalen und mittelgroßen Formate berühmt. In diesemZusammenhang ist die neue Le Hoyo de Río Seco Vitola die zweitegroßformatige Zigarre, die in die Serie aufgenommen wird.Die Veranstaltung findet am 29. September im Laguava Resort inRymayleh im Libanon statt und es werden rund 600 Gäste erwartet. ImLaufe des Abends können die Liebhaber des besten Tabaks der Weltdiese neue Zigarre - Le Hoyo de Río Seco - probieren und viele andereÜberraschungen genießen.Le Hoyo de Río Seco (mit dem Ringmaß 56 und einer Länge von 140mm) wird ausschließlich über das internationale Netzwerk derFranchise-Filialen von La Casa del Habano verkauft, das über 25 Jahrealt ist. Zurzeit gibt es ein Netzwerk von mehr als 145Luxusgeschäften in 65 Ländern.Die Marke Hoyo de Monterrey stammt von der gleichnamigen Plantagein San Juan y Martínez* im Herzen der Region Vuelta Abajo*. DiePlantage Hoyo de Monterrey ist eine der namhaftesten Plantagen undist bekannt für die berühmte Inschrift an ihrem Eingangtor: "Hoyo deMonterrey, José Gener. 1860".Phoenicia T.A.A. Cyprus Ltd wurde 1999 als Teil derPhoenicia-Unternehmensgruppe gegründet und hat ihren Sitz in Limassolauf Zypern. Dieses Unternehmen ist der exklusive Vertriebshändler derHabanos, S.A. für die Regionen Afrika, die Golfstaaten, den NahenOsten und einen Teil von Europa.*Geschützte HerkunftsbezeichnungGrafische Ressourcen: https://eshare.yr.com/fl/2WrI3XfslKAusführlichere Informationen über Habanos, S.A. finden Sie hier:http://www.habanos.comhttps://www.instagram.com/habanos_oficial/https://twitter.com/Habanos_Oficialhttps://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DAPressekontakt:Carla Lladó, Tel.: +34932011028,press.habanos@yr.com(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/750117/HABANOS_SA.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8412551-habanos-presents-hoyo-de-monterrey/Original-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuell