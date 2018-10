Habanos S.A. präsentiert in Bulgarien als Weltpremiere ihre San Cristóbal de La Habana Prado

Havanna (ots/PRNewswire) -- San Cristóbal de la Habana Prado wird am 4. Oktober von der KalimanCaribe Ltd. in der Boyana Presidence in Sofia, Bulgarienpräsentiert.- Die neue Vitola ist ein exklusives Produkt für Kenner der Las Casasdel Habano und Habanos Specialists.Die Habanos, S.A. lanciert über ihren exklusiven Vertriebspartnerfür Bulgarien und andere Regionen, die Kaliman Caribe Ltd., ihreWeltpremiere der neuen Prado Vitola (Ringmaß 50 x 127 mm Länge) derMarke San Cristóbal de La Habana. Eine Vitola, die den Namen einerder berühmtesten Straßen Havannas, nämlich "Paseo del Prado" trägtund in der klassischen Schachtel der Marke mit den regulären 10Einheiten herausgegeben wird.Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.multivu.com/players/uk/8416151-habanos-presents-cristobal-habana-prado/Die Vorstellung der San Cristóbal de La Habana Prado ist für den4. Oktober in der legendären und beeindruckenden Boyana Presidence inSofia (Bulgarien) angesetzt. Den ganzen Abend über können Liebhaberdes besten Tabaks der Welt diese neue Habano probieren und auchandere Erlebnisse genießen, die ihre Sinne anregen werden: eineAuswahl an Gourmetprodukten mehrerer Premium-Marken, eine spannendeShow mit Musik, Tanz, berühmten Künstlern und einiges mehr.Die neue Vitola verdankt ihren Namen dem emblematischen Paseo delPrado, der Allee, die die reiche Architekturgeschichte Kubas ambesten bewahrt und erzählt.Die Prado Vitola erweitert das Portfolio von San Cristóbal de LaHabana, dessen Vitolas "Totalmente a Mano con Tripa Larga" - also inreiner Handarbeit mit Longfiller - gefertigt sind und von erfahrenenkubanischen Zigarrenrollern mit Einlage und Umblättern von den bestenTabakplantagen in Vuelta Abajo* angefertigt werden. Diese Habanozeichnet sich durch den weichen bis mittleren Geschmack ihrerMischung aus.Die Marke San Cristóbal de la Habana wurde zum ersten Mal 1999 miteinem Sortiment von vier Vitolas verkauft, die nach den Festungen derStadt benannt waren, die zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert von denSpaniern errichtet wurden, um den Hauptplatz vor möglichen Angriffenzu schützen: El Morro, La Fuerza, La Punta und El Príncipe.Das neu auf den Markt gebrachte Produkt ist exklusiv für die LasCasas del Habano und Habanos Specialists konzipiert. Dieses kleineDetail ist auf dem eleganten, glänzenden Band dieser großartigenHabano eingraviert.La Casa del Habano ist ein internationales Netzwerk vonFranchisegeschäften, die sich auf den Verkauf von Habanosspezialisiert haben und wo die anspruchsvollsten Raucher das Flairgenießen können, das diese berühmten Zigarren umgibt. Dieseexklusiven Habano-Boutiquen zeichnen sich durch einen hervorragenden,persönlichen Service und die Beratung der Konsumenten nach ihrenVorlieben aus. Auf der anderen Seite sind die Habanos SpecialistsEinzelhändler, die diese Auszeichnung von den Vertriebshändlern derHabanos, S.A. in den jeweiligen Märkten erhalten und zur Verbreitungder Habano-Kultur und ihrer berühmten Marken beitragen.Kaliman Caribe ist exklusiver Habanos-Vertriebshändler fürAlbanien, Armenien, Bulgarien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien,Mazedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien und Slowenien. Zehn Casasdel Habano und zwei Cohiba Atmosphere Lounges sind in dieser Regiontätig.*Geschützte HerkunftsbezeichnungGrafische Ressourcen: https://eshare.yr.com/fl/sq7EMxANE3Pressekontakt:Carla Lladó, Tel.: +34-932-011-028, press.habanos@yr.comOriginal-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuell