Habanos S.A. lanciert Weltneuheit in Warschau - die Hoyo de Monterrey Escogidos

Havanna (ots/PRNewswire) -- Die Monterrey Escogidos werden am 26. September Warschau von der5TH Avenue Products Trading-GmbH präsentiert-Die Escogidos Vitola der Marke Hoyo de Monterrey Habanos werdenexklusiv über das internationale Franchisenetzwerk von La Casa delHabano verkauft.Habanos, S.A. stellt weltweit erstmals die Hoyo de MonterreyEscogidos über seinen offiziellen Vertriebshändler für Deutschland,Österreich und Polen, die 5TH Avenue Products Trading-GmbH, vor.Dabei handelt es sich um zehn Habanos, die "Totalmente a Mano conTripa Larga" (komplett per Hand mit Longfiller) hergestellt werden.Die Blätter - Deckblatt, Einlage und Umblatt - wurden sorgfältig aufden Plantagen von San Juan y Martínez*, ein Ort im Herzen derkubanischen* Region Vuelta Abajo* in Pinar del Río* ausgewählt.Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.multivu.com/players/uk/8409351-habanos-launches-in-warsaw/Die Präsentation der Hoyo de Monterrey Escogidos ist für den 26.September in Warschau geplant. Das Event wird von der 5TH AvenueProducts Trading-GmbH unter dem Slogan "Hemos sido escogidos" (Wirwurden auserwählt) organisiert. Während der Präsentation erhaltenGäste die Gelegenheit diese Habano zu kosten und können sich aufweitere unerwartete Überraschungen freuen.Hoyo de Monterrey Escogidos (49er Ringmaß x 180 mm Länge) werdenexklusiv über das internationale Franchisenetzwerk von La Casa delHabano vertrieben. Diese Habanos wurden speziell für diesen Anlass"auserwählt" und huldigen somit dem Namen der Vitola, der außerdemauf den agrarindustriellen Anbau und die Herstellungsphasen derTabakproduktion, "Escogida" (Sortierung) genannt, verweist. DasProdukt zeichnet sich durch seine limitierten und sorgfältigenHerstellungs- und Entwicklungsverfahren aus.La Casa del Habano ist ein internationales Netzwerk vonFranchise-Fachgeschäften mit einer über 25-jährigen Geschichte. Dasweltweit erste Fachgeschäft öffnete 1990 in Cancún, Mexiko seineTüren.La Casa del Habano ist eine Premium-Tabakboutique, die sich aufden Verkauf von Habanos spezialisiert hat. Sie genießt den Ruf, denbesten Service und eine individuelle Kundenbetreuung zu bieten.Aficionados können hier den besten Tabak der Welt probieren undkaufen. La Casa del Habano umfasst mittlerweile über 140Luxusgeschäfte in 65 Ländern.Die Marke Hoyo de Monterrey stammt von der gleichnamigen Plantagein San Juan y Martínez*, im Herzen der Vuelta Abajo* Region. Die Hoyode Monterrey Plantage, deren Eingangstor mit der berühmten Inschrift"Hoyo de Monterrey, José Gener. 1860" geschmückt ist, ist eine dernamhaftesten Vegas de Primera. Alle Vitolas der Marke Hoyo deMonterrey Habanos werden "Totalmente a Mano con Tripa Larga"(komplett per Hand mit Longfiller) von erfahrenen kubanischenTorcedores (Zigarrenroller/innen) gefertigt. Die Torcedores arbeitenakribisch, um die Erwartungen der anspruchsvollsten Habano-Liebhaberzu erfüllen.Die 5TH Avenue Products Trading-GmbH ist der offizielleVertriebshändler der Habanos, S.A. für Deutschland, Österreich undPolen.*Geschützte HerkunftsbezeichnungGrafische Ressourcen: https://eshare.yr.com/fl/btxL1RbYecAusführlichere Informationen über Habanos, S.A. finden Sie hier:http://www.habanos.comhttps://www.instagram.com/habanos_oficial/https://twitter.com/Habanos_Oficialhttps://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DAFür weitere Informationen: Carla Lladó, Tel.:+34932011028,press.habanos@yr.com(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/748113/Hoyo_de_Monterrey_Escogidos.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8409351-habanos-launches-in-warsaw/ (https://www.multivu.com/players/uk/8409351-habanos-launches-in-warsaw/)Original-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuell