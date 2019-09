Habanos, S.A. lanciert in Frankreich seine Weltpremiere der ersten Quai D'Orsay Limited Edition: Senadores

- Quai D'Orsay, Limited Edition 2019, wird am 12. Septemberexklusiv von Coprova y Seita Cigares in Paris präsentiert- Senadores ist die Vitola, die im Jahr 2019, in dem die MarkeQuai D'Orsay ihr 45-jähriges Jubiläum feiert, für diese besondereLimited Edition ausgewählt wurdeHavana (ots/PRNewswire) - Habanos, S.A. lanciert über seinenexklusiven Vertriebspartner für Frankreich, Coprova and SeitaCigares, die Weltpremiere der Limited Edition Quai D'Orsay Senadores(Ringmaß 48 x 157 mm Länge).Um die multimediale Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitteauf:https://www.multivu.com/players/uk/8602651-habanos-launches-quai-dorsay/Die Präsentation des Quai D'Orsay Senadores findet am 12.September in Paris, Frankreich, statt. An der Veranstaltung werdenrund 150 Gäste teilnehmen, die ein einzigartiges Erlebnis auf einerluxuriösen Yacht am wunderschönen Fluß Seine genießen werden, wo siedas Privileg haben werden, sich an dieser ersten Limited Edition derMarke Quai D'Orsay zu erfreuen.Diese Version wird in einem einzigartigen Behälter präsentiert,der exklusiv für die erste Limited Edition dieser Marke entworfenwurde. Die Schachtel enthält 25 Habanos, die "Totalmente a Mano conTripa Larga" -vollständig per Hand mit langem Filter- handgefertigtwerden, nachdem eine sorgfältige Auswahl von Deckblatt, Füllung undCapote-Blättern aus der Region Vuelta Abajo*, die als der beste Bodender Welt für den Tabakanbau gilt, vorausgegangen ist.Die Marke Quai D'Orsay feiert im Jahr 2019 ihr 45-jährigesJubiläum und genau in diesem Jahr werden die Liebhaber dieser Habanosin der Lage sein, diese neue Vitola namens Senadores mit dem typischweichen Geschmack dieser Markenmischung genießen.Die Marke Quai D'Orsay verdankt ihren Ursprung dem raffiniertenGeschmack des französischen Marktes. Die Marke wurde in den 1970erJahren ins Leben gerufen und hat ihren Namen von der berühmtenPariser Allee am Ufer der Seine. Produziert auf Wunsch des damaligenfranzösischen Finanzministers, bringen diese Habanos französischeRaffinesse und Kunst sowie kubanische Authentizität und Leidenschaftzusammen. Von Anfang an fesselte Quai D'Orsay französische Liebhaber,die die Kunst des guten Rauchens einer charaktervollen Tabakmischungschätzten, die durch ihre aromatische Delikatesse und süße Notenverführte.Zigarren von Coprova Y SeitaSeita Cigares vertreibt die Marke Quai D'Orsay seit Jahrzehntenund wird dies noch bis Ende September 2019 tun. Ab dem letztenQuartal 2019 wird Coprova, exklusiver Vertriebspartner von Habanos inFrankreich, die Verantwortung für den Vertrieb und die Förderung desProduktangebots von Quai D'Orsay übernehmen - zusätzlich zu denanderen Habanos-Marken, die sich bereits im Portfolio von Coprovabefinden.*Geschützte HerkunftsbezeichnungBildmaterial: https://fileshare-emea.bm.com/fl/PiCoVFsQrDWeitere allgemeine Informationen:www.habanos.comhttps://www.instagram.com/habanos_oficial/https://twitter.com/Habanos_Oficialhttps://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DAFoto -https://mma.prnewswire.com/media/970927/Quai_D_Orsay_Senadores.jpgWeitere Presseinformationen:Habanos, S.A.: aufwändigesDaymi Difurniao, ddifurniao@habanos.cu, Tel. + 5372040513 Durchwahl 565Burson Cohn & Wolfe:press.habanos@yrbrands.comCarla Lladó, Tel. +34-669-54-69-09Leyre Merino, Tel. +34-93-201-10-28Original-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuell