Habanos, S.A. führt die Cohiba Talismán 2017 Limited Edition in London ein

Havanna (ots/PRNewswire) -- Diese neue Limited Edition wird in Großbritannien direkt nach derEinführung erhältlich sein sowie an den darauffolgenden Tagen inden größeren Habanos-Märkten in der Welt.Habanos, S.A. wird eine exklusive Präsentation der Cohiba Talismán2017 Limited Edition im Corinthia Hotel in London abhalten - eineeinzigartige Vitola im Habanos-Portfolio. Alle Habanos dieser EdiciónLimitada - Limited Edition - sind "Totalmente a Mano con Tripa Larga"hergestellt (vollständig handgefertigt mit langem Filter) und ihreBlätter werden speziell von der Vuelta Abajo*-Region in Pinar delRío*, Kuba*, selektiert, dem besten Land der Welt, um Tabakanzupflanzen. Dieses Produkt wird nach sorgfältigenHerstellungsprozessen in der legendären El Laguito Fabrik in Havannaproduziert und entwickelt.Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.multivu.com/players/uk/8216551-habanos-introduces-cohiba-talisman/Der Name Cohiba stammt von den ersten Ureinwohnern der Insel Kuba,den Taíno-Indianern, die dieses alte Wort verwendeten, umzusammengerollte Tabakblätter zu bezeichnen. Der Name Talismán,mysteriös, evokativ und in vielen Sprachen leicht wiederzuerkennenals etwas, das besonders außergewöhnlich und wunderbar ist, derMenschheit Glück bringt und sie beschützt, passt perfekt zurmagischen und rituellen Herkunft des Tabaks, dessen allererster Name- zufällig - Cohiba war.Cohiba Talismán (54 Ringmaß x 154 mm Länge) ist eine Habano mitschwerem Ringmaß und passt zu den neuesten Einführungen der Marke,mit einem mittleren bis vollen Aroma, charakteristisch für dieLínea-Clásica-Mischung, die sich durch ihren eleganten undcharismatisch ausgleitenden Geschmack auszeichnet. Die Blätter dieserlimitierten Edition sind über zwei Jahre gereift und haben einenkomplexen und hocharomatischen Charakter.Cohiba ist die renommierteste Tabakmarke. Ursprünglich in sehrgeringen Mengen produziert, können ihre Produkte jetzt in allenHabanos-Geschäften der Welt gefunden werden. Um sein 50. Jubiläum zufeiern, präsentierte Habanos, S.A. seine Sonderausgabe Cohiba 50Aniversario (60 Ringmaß x 178 mm Länge), eine der exklusivsten undluxuriösesten Einführungen in der Geschichte von Habanos, CohibaMajestuosos 1966 (58 Ringmaß x 150 mm Länge), mit einer völlig neuenVitola-Ergänzung zum Habanos-Portfolio und der Cohiba Medio Siglo (52Ringmaß x 102 mm Länge), mit ihrer neuen Vitola, die ebenfalls gut zuden aktuellen Trends passt und dem Portfolio als Teil der Línea 1492angehört.Für die globale Einführung der Cohiba Talismán 2017 LimitedEdition haben Hunters & Frankau Ltd die Garden Lounge des CorinthiaHotels gewählt, die für ihre kultverdächtige Cigar Terrace bekanntist, die sich auf Habanos spezialisiert. Diese Veranstaltung findetam 7. November statt.*(P.A.O) Protected Apellation of Origin ? GeschützteHerkunftsbezeichnung.Hunters & Frankau Ltd. ist der exklusive Lieferant für Habanos,S.A. im Vereinigten Königreich, Irland, Gibraltar und denKanalinseln. Gegründet im Jahr 1790 ist es das wichtigstePremium-Zigarren-Handelsunternehmen in Großbritannien und verfügtüber ein weites Verteiler-Netzwerk, das spezialisierteWiederverkäufer, Weinhändler, Hotels und Restaurants umfasst. DasUnternehmen hat seit 1992 exklusive Vertriebsrechte für HabanosTabakmarken auf diesem Sektor.Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter:https://eshare.yr.com/fl/tYNEdJiJ6cPressekontakt:über Habanos, S.A. finden Sie unter:http://www.habanos.comhttps://www.instagram.com/habanos_oficial/https://twitter.com/Habanos_Oficialhttps://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DAYoung & Rubicam: press.habanos@yr.com, Tel.: +34-609-46-44-05, CarlaLladó, Tel.: +34-669-54-69-09(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/596129/HABANOS_SA_Cohiba_Talisman.jpgVideo:https://www.multivu.com/players/uk/8216551-habanos-introduces-cohiba-talisman/Original-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuell