Habanos, S.A. baut sein Geschäft weiter aus und erzielt 531 Millionen Umsatz

Havanna, Kuba (ots/PRNewswire) - - Habanos, S.A. weiter führend beiPremium-Zigarren in den Märkten, in denen es tätig istCorporación Habanos, S.A., das weltweit exklusiv die 27 Habanos-Markenvermarktet, alle "Totalmente a mano" - in reiner Handarbeit, hat während derPräsentation des XXII. Habanos-Festivals seine Finanzergebnisse für dasGeschäftsjahr 2019 veröffentlicht, in dem es einen Umsatz von 531 MillionenDollar mit einem Wachstum von 2 % bei konstantem Wechselkurs im Vergleich zumVorjahr erzielte.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte auf: http://www.multivu.com/players/uk/8695951-habanos-growth-of-531-million-turnover/"Die Märkte verhalten sich sehr zufriedenstellend, wobei wir unsere Position inden reifen Märkten beibehalten und unsere Präsenz sowie unsere Umsätze steigern,insbesondere in den aufstrebenden Märkten wie Kontinentalchina und dem NahenOsten, die für Habanos immer wichtiger werden", sagen Inocente Núñez und LuisSánchez-Harguindey Pardo de Vera, Co-Präsidenten von Habanos, S.A, "Nach 25Jahren ist Habanos, S.A. immer noch in mehr als 140 Ländern tätig. Die Exportewachsen weiter, was wiederum sehr wichtig für das Land ist."In der Rangliste nach Ländern sind die Top 5 Märkte für Habanos, S.A. in Bezugauf das Verkaufsvolumen Spanien, China, Frankreich, Deutschland und Kuba. NachRegionen betrachtet, bleibt Europa mit 53 % des Umsatzes (nach Volumen) derwichtigste Markt für Habanos, gefolgt von Amerika (18 %), Afrika und dem NahenOsten (15 %) sowie dem asiatisch-pazifischen Raum (14 %).Leopoldo Cintra González, Vizepräsident für Handelsfragen, und José María LópezInchaurbe, Vizepräsident für Entwicklung von Habanos, S.A., sind der Meinung,dass "2019 wieder ein erfolgreiches Jahr in Bezug auf die Vermarktung war, dankder zahlreichen, innovativen Initiativen, die wir durchgeführt haben und dieentscheidend dazu beitragen, dass wir weiterhin weltweit unangefochten an derSpitze des Premium-Tabaks stehen."Auf der Pressekonferenz wurden auch einige der neuen Produkte vorgestellt, diewährend des Festivals präsentiert werden und die in diesem Jahr das 30-jährigeBestehen des Franchise-Netzes La Casa del Habano feiern werden. Dieses Jahr wirddas Festival, das Teilnehmer aus mehr als 60 Ländern empfangen wird, besondereBedeutung für die Marke Montecristo, die ihr 85-jähriges Bestehen feiert, unddie MarkeRomeo y Julieta, die ihr 145-jähriges Bestehen feiert, haben. Darüberhinaus wird Bolivar auch die Bolívar Belicosos Finos Reserva Cosecha 2016vorstellen.Die limitierte Ausgabe für 2020 wird ebenfalls auf dem Festival vorgestellt:Partagás Legado. Darüber hinaus wird im Gedenken an den 175. Jahrestag der MarkePartagás der spezielle Humidor,Partagás tropicales vorgestellt, von dem nur 450Stück produziert werden.*(P.A.O.) Geschützte UrsprungsbezeichnungenVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1093728/Habanos.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1093627/Vitola_Bolivar_Belicosos_Finos_Reserva_Cosecha_2016.jpgPressekontakt:BCW:press.habanos@yr.comIzaskun Martinez, Tel.: +34-670-09-40-74Carla Lladó, Tel.:+ 34-669-54-69-09Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119626/4528968OTS: HABANOS SAOriginal-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuell