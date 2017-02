Das Habanos Festival steht kurz bevor - das größte Ereignis für den besten Tabak der Welt

Havanna (ots/PRNewswire) -- Das umfangreiche Programm voller Aktivitäten und mit Hingabe undBegeisterung für Habanos dauert eine Woche und wird vonEnthusiasten aus mehr als 50 Ländern besucht werdenHavanna bereitet sich auf die Veranstaltung des XIX HabanosFestival vor, das vom 27. Februar bis zum 3. März stattfinden wirdund auf dem die größten Entwicklungen für 2017 vorgestellt werden. Indiesem Jahr werden neue Produkte vorgestellt, sowohl für unserreguläres Sortiment als auch für unsere Spezialitäten, über dieTeilnehmer alles erfahren können und die sie exklusiv auf dieserVeranstaltung probieren können. Die Marke H. Upmann wird mit derPräsentation seiner ersten Gran Reserva Cosecha 2011 vertreten sein,ebenso wie Montecristo, das seinem Sortiment eine vollständige neueProduktlinie hinzufügt. Auch die Marke Quai D'Orsay wird auf dem XIXFestival eine große Rolle spielen.Multimedia-Pressemitteilung unter:http://www.multivu.com/players/uk/8034151-habanos-festival-event-best-tobaccoDas Festival beinhaltet Besichtigungstouren von Plantagen inVuelta Abajo*, Pinar del Río*, was als das beste Land der Welt fürden Tabakanbau gilt, sowie eine Tour der Fabriken von La Corona undH. Upmann, die die größten Produkteinführungen in diesem Jahrverzeichnen. Weitere Highlights sind drei Abende mit besterLive-Musik von bekannten internationalen Künstlern und feinstekubanische Gastronomie.Die Handelsmesse und insbesondere der Willkommensabend werden denBeginn des Habanos Festival am 27. Februar einläuten. Das Programmenthält außerdem Meisterklassen und Keynote-Vorträge von führendenExperten aus der Welt von Habanos beim internationalen Seminar, dasam Mittwoch, dem 1. März eröffnet. Eine der repräsentativstenAktivitäten des Habanos Festival ist der traditionelle internationaleWettbewerb für Habanos-Sommeliers.Am Mittwoch, dem 1. März, lädt die El Laguito Reception Hall zumQuai D'Orsay-Abend ein, der der Habanos-Marke mit dem französischenNamen gewidmet ist und mit diesem Festival in eine vielversprechendeneue Phase eintritt.Am 3. März wird der Gala-Abend das große Finale des XIX HabanosFestival sein und ist Montecristo gewidmet, für die Präsentation derhochwertigsten Premiumreihe der Marke. Es wird ein Abend vollerÜberraschungen sein, mit einem hervorragenden Aufgebot anmusikalischen Künstlern. Die Veranstaltung wird mit den 2016 HabanosAwards und der traditionellen Humidor-Versteigerung schließen undalle Erlöse gehen an das öffentliche kubanische Gesundheitswesen.* Geschützte UrsprungsbezeichnungYoung & Rubicam:Cristina AndreuTel.: +34-609-46-44-05press.habanosfestival2017@yr.comAlberto JiménezTel.: +34-683-70-15-64press.habanosfestival2017@yr.com(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/464996/XIX_Habanos_Festival.jpg )Video:http://www.multivu.com/players/uk/8034151-habanos-festival-event-best-tobaccoOriginal-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuell