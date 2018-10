"Hab Dich!" Luke Mockridge wird zum Jäger in der neuen SAT.1-Sport-Event-Show "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag" (FOTO)

Unterföhring (ots) -Der Fun-Freitag wird zum Fang-Freitag! Mit der neuenSport-Event-Show "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag" bringen SAT.1und Luke Mockridge das beliebte Spiel 2018 ins TV. Doch für dieTeilnehmer wird "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag" alles andereals ein Kinderspiel: Auf spektakulären Hindernis-Flächen, an derHauswand entlang oder draußen über Container - die vier Teams kämpfenin acht Spielrunden mit verschiedenen Fang-Disziplinen um denGesamtsieg. Jede Mannschaft besteht aus vier Spielern, die von einemprominenten Kapitän angeführt werden. Die Mannschaftsführer, u.a.Luke Mockridge, stellen sich ihre Auswahl aus Parcours-Spezialisten,Spitzen-Sportlern und Top-Athleten selbst zusammen.SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Mit 'CATCH! Der große SAT.1Fang-Freitag' wird der Fun-Freitag zum Fang-Freitag! Jeder kenntFangen. Jeder hat es gespielt oder spielt es heute noch mit seinenKindern. Doch was die wenigsten wissen ist, dass es unendlich vieleverschiedene Regeln, Disziplinen und Spiel-Konzepte gibt. Mit dieserSport-Event-Show bringen wir eine ganz neue Farbe in denSAT.1-Freitag. Und wer Lukes sportlichen Ehrgeiz kennt, der weiß,dass das ein richtig heißer Fight wird."Luke Mockridge: "Mich reizt die Kombination aus Kinderspiel undernstem, sportlichen Wettkampf. Jeder hat früher Fangen gespielt undhat einen eigenen, ganz persönlichen Zugang dazu. Meine Comedyhandelt oft von Themen, die jeder kennt und zu denen jeder eineemotionale Bindung hat. Ich hab' große Lust auf die Herausforderung'Event Show'."Luke Mockridge ist Ideengeber der Show, produziert wird "CATCH! Dergroße SAT.1 Fang-Freitag" von Lucky Pics. Karten gibt es ab sofortunter www.brainpool-tickets.de.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell