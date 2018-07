Haase: Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist kein Selbstzweck

Berlin (ots) - Wechselwirkungen zwischen einzelnen Regionenstärker in den Blick nehmenDas Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch die Einsetzung derKommission zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnissebeschlossen. Dazu erklärt der Vorsitzende der ArbeitsgemeinschaftKommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ChristianHaase:"Wir begrüßen, dass die Kommission zur Schaffung gleichwertigerLebensverhältnisse nunmehr eingesetzt worden ist. Die Arbeit mussjetzt kurzfristig aufgenommen und Ergebnisse schnellstmöglichvorgelegt werden.Wenn die Vorgabe des Grundgesetzes ernst genommen und mit Lebenerfüllt werden soll, muss klar definiert werden, was unterGleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu verstehen ist - und wiediese Gleichwertigkeit erreicht werden soll. Wichtig ist dabei, dassdie Entwicklung sowohl in ländlichen Räumen als auch in städtischenBallungszentren in den Blick genommen und gegenseitigeWechselwirkungen bewertet werden.Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist keinSelbstzweck. Es geht unter anderem um einen fairen Ausgleich zwischenländlichen Regionen und städtischen Ballungszentren, mit dem beideSeiten vor den Folgen einer Wanderungsbewegung in die Städtegeschützt werden. Es geht aber ebenso um den fairen Ausgleichzwischen verschiedenen Bereichen städtischer Ballungszentren undverschiedenen Bereichen ländlicher Regionen sowie zwischenfinanzkräftigeren und finanzschwächeren Regionen. Ziel gleichwertigerLebensverhältnisse ist es nicht, überall gleiche Angebotevorzuhalten, vielmehr geht es darum, die jeweiligen Vorteile zustärken, um Nachteile ausgleichen zu können. Auf dieseHerausforderung muss die Kommission zur Schaffung gleichwertigerLebensverhältnisse passende Antworten finden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell