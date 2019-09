Haase: Kommunen nutzen Fördermittel in hohem Maße / Programme des Bundes werden gut angenommen - Länder müssen Gemeinden besser ausstatten

Berlin (ots) - Das Bundesfinanzministerium hat auf Anfrage derFDP-Bundestagsfraktion erklärt, dass aus demKommunalinvestitionsförderungsfonds aus dem Jahre 2015 erst wenigerals 50 Prozent der Fördersumme abgerufen wurden. Dazu erklärt derVorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Christian Haase: "DieErkenntnisse des Bundesfinanzministeriums sind kein Grund zur Sorge,sondern erklärbar, wenn man die Begleitumstände berücksichtigt. Denndie Mittel können erst nach Abschluss der Bauarbeiten vollständigabgerechnet werden. Wichtiger als die Quote der schon abgerufenenMittel ist die Höhe der im Förderprogramm gebundenen Mittel. Unddiese maßgebliche Quote liegt bei beachtlichen 96,1 Prozent. Daszeigt, dass die Kommunen die Mittel sehr wohl in Anspruch nehmen.Für den bisweilen langsamen Abfluss der Mittel gibt es mehrereGründe: Die Bundeshilfe richtet sich zum einen an finanzschwacheKommunen, die aufgrund ihrer prekären Haushaltslage auch imBaubereich Personal einsparen mussten. Damit fehlen für solcheSonderprogramme in der Verwaltung die personellen Kapazitäten, umProjekte schneller umsetzen zu können. Zum anderen fiel das erstePaket des Kommunalinvestitionsförderungsfonds zeitlich in dieHochphase des Flüchtlingszuzugs der Jahre 2015/2016, was ebenfallsPersonal in den Kommunalverwaltungen gebunden hat. Zum drittenschränken die Vorgaben in den Förderrichtlinien der Länder kommunalePlanungsmöglichkeiten erheblich ein.Das immer komplizierter werdende Vergaberecht führt ebenfalls zumehr Verzögerungen. Schließlich treffen kommunale Bauplanungen in derAusschreibung und Umsetzung auf Baufirmen, deren Auftragsbücher gutgefüllt sind, die aber unter Fachkräftemangel leiden.Allerdings ist offensichtlich, dass punktuelle Förderprogramme denKommunen nicht wirklich helfen. Zielführender wäre es, sie finanziellso auszustatten, dass sie ihre Investitionserfordernisse inEigenregie umsetzen könnten. Das wäre Aufgabe der Länder. Der Bundhat in den vergangenen Jahren schon genug getan: Er hat die Länderund Kommunen durch die Abtretung von Umsatzsteuermitteln imzweistelligen Milliardenbereich pro Jahr bereits massiv entlastet."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell