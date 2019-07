Haase: Gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen

Berlin (ots) - Empfehlungen der Bundesregierung müssenambitioniert umgesetzt werden - Kommunen erwarten zurecht, dass jetztentsprechend gehandelt wirdDas Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch Schlussfolgerungen zuden Ergebnissen der Kommission zur Schaffung gleichwertigerLebensverhältnisse beraten. Dazu erklärt der Vorsitzende derArbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag, Christian Haase:"Wir begrüßen, dass nunmehr konkrete Empfehlungen zumindest desBundes zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse vorliegen. DieSchlussfolgerungen der Bundesregierung entsprechen in weiten Teilenden Erwartungen, die wir im Zuge der Beratungen der Kommission zurSchaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse formuliert hatten. Wirbegrüßen insbesondere den Ausbau der Digitalisierung, dieDezentralisierungsstrategie, das gesamtdeutsche Fördersystem und diegeplanten Verbesserungen bei der Mobilität.Dabei muss die Umsetzung der Empfehlungen allerdingsambitionierter erfolgen, als dies in einigen Schlussfolgerungen derBundesregierung anklingt. Dies gilt insbesondere für dieWeiterentwicklung der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung derAgrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK). Es reicht aus unsererSicht nicht aus, die rechtliche Umsetzung zu besprechen. Wirerwarten, dass die rechtliche Umsetzung, auch im Zuge einerGrundgesetzänderung, erfolgt, um die Förderung ländlicher Räume zuvereinfachen und zu verbessern.Von besonderer Bedeutung wird der Umgang mit kommunalenKassenkrediten sein. Dabei geht es aus unserer Sicht nicht nur um denAbbau von Altschulden, sondern um strukturelle Änderungen, die fürdie Zukunft eine Neuverschuldung der Kommunen ausschließen. DieLänder müssen durch gesetzliche Anpassungen deutlich machen, dass siesolche strukturellen Änderungen nicht nur unterstützen, sondernihrerseits auch umsetzen. Dazu gehören- zunächst eine grundlegende Verständigung auf eine kommunaleMindestausstattung als Grundlage der auskömmlichenKommunalfinanzierung durch die Länder;- Änderungen in den kommunalen Finanzausgleichsgesetzen derLänder;- eine Änderung der Umsatzsteuerverteilung auf die Kommunen unterstärkerer Berücksichtigung beispielsweise der Sozialausgaben undder Einwohnerzahlen;- eine Untersuchung der Leistungsgesetze des Bundes hinsichtlichder langjährigen Belastungswirkungen insbesondere unterBerücksichtigung der Frage, welche Finanzmittel im Rahmen derKonnexität den Ländern vom Bund zur Verfügung gestellt wurdenbzw. werden und welche Mittel letztendlich für die jeweiligeUmsetzung bei den Kommunen angekommen sind und ankommen.Miteinbezogen werden muss in die Betrachtung, dass der Bund denLändern im Rahmen der Neuordnung des Bund-Länder-Finanzausgleichs abdem Jahr 2020 mehr Bundesmittel als bislang zur Verfügung stellt unddie kommunale Finanzlage stärker in die Mittelverteilung einfließt.Diese zusätzlichen Mittel sind kein Beitrag zur Konsolidierung derLandeshaushalte, sondern für den Abbau von Disparitäten bei derkommunalen Finanzlage in den einzelnen Ländern zu nutzen. Die Ländersind nun gefordert, entsprechend zu liefern. Die Kommunen erwartenzurecht, dass nach Abschluss der Arbeit der Kommission zur Schaffunggleichwertiger Lebensverhältnisse jetzt entsprechend gehandelt wird."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell