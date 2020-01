Haase: Bundestag macht Weg für milliardenschwere ÖPNV-Förderung frei

Berlin (ots) - Von zusätzlichen Mitteln müssen auch Angebote in ländlichenRäumen profitierenDer Deutsche Bundestag wird in dieser Woche das Dritte Gesetz zur Änderung desGemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes sowie das Fünfte Gesetz zur Änderung desRegionalisierungsgesetzes verabschieden. Dazu erklärt der kommunalpolitischeSprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian Haase:"Mit dem Abschluss der Ausschussberatungen und der anstehenden 2./3. Lesung imPlenum des Deutschen Bundestages macht der Deutsche Bundestag den Weg fürmilliardenschwere Förderungen des ÖPNV frei.Dass die Mittel im Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz deutlich angehoben undkünftig um 1,8 Prozent jährlich dynamisiert werden, ist für die Kommunen mitschienengebundenem ÖPNV ein wichtiges Signal und ein wichtiger Beitrag für dieGewährleistung einer nachhaltigen Mobilität. Wichtig ist, dass durchentsprechende Planungsfortschritte die zusätzlich bereitgestellten Mittel auchtatsächlich abgerufen und investiert werden.Mit der Änderung des Regionalisierungsgesetzes erhalten die Länder in den Jahren2020 bis 2025 zusätzlich mehr als 5,2 Milliarden Euro. Damit haben die Länderdie Möglichkeit, die Attraktivität der ÖPNV-Nutzung zu steigern. Wichtig istdabei, dass davon auch insbesondere Angebote in ländlichen Räumen profitieren."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4505557OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell