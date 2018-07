Haase: Bund setzt mit Haushalt 2018 seine kommunalfreundliche Politik fort

Berlin (ots) - Fast 29 Milliarden Euro stehen für Maßnahmen mitkommunalen Bezug zur VerfügungDer Deutsche Bundestag verabschiedet in der laufendenSitzungswoche den Bundeshaushalt 2018. Dazu erklärt der Vorsitzendeder Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion imDeutschen Bundestag Christian Haase:"Der Bund setzt seine kommunalfreundliche Politik auch mit demBundeshaushalt 2018 fort: Fast 29 Milliarden Euro stehen imBundeshaushalt 2018 bereit, von denen die Kommunen direkt oderindirekt profitieren werden.Damit steht der Bundeshaushalt 2018 in konsequenter Reihe mit denHaushalten der vorherigen Jahre. Aus kommunaler Sicht besonderswichtig ist die Fortführung und sogar Erweiterung bestehenderFörderprogramme. So ist es der Union gelungen, den InvestitionspaktSoziale Integration im Quartier so zu erweitern, dass nun auch derUm- und Ersatzbau von Schwimmbädern gefördert werden kann.Das fortgesetzt hohe Engagement des Bundes für die Kommunen istnicht selbstverständlich. Denn einerseits warnt derBundesrechnungshof vor einer Überlastung des Bundeshaushaltes durchUnterstützungsleistungen an Länder und Kommunen. Andererseits habendie Kommunen im Jahr 2017 zum dritten Mal in Folge einen deutlichenÜberschuss erzielt. Daraus darf man jedoch nicht den Schluss ziehen,dass es den Kommunen flächendeckend gut gehe. Es gibt nach wie vorKommunen in Haushaltsnotlage.Umso erfreulicher ist es, dass Bundesunterstützungen mit direktemkommunalen Bezug weiter auf hohem Niveau fortgeführt werden."Hintergrund:Laut dem Bundeshaushalt 2018, der diese Woche im DeutschenBundestag beschlossen werden soll, verteilen sich die Bundesmittelmit direktem oder indirektem Bezug zu den Kommunen wie folgt auf dieEinzelpläne:Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat4,651 Milliarden EuroBundesministerium für Wirtschaft und Energie1,095 Milliarden EuroBundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft775,0 Millionen EuroBundesministerium für Arbeit und Soziales18,147 Milliarden Euro(davon 17,3 Milliarden Euro für die Beteiligung des Bundes an denLeistungen für Unterkunft und Heizung für ALG II-Empfänger und dieErstattung des Bundes für die Grundsicherung im Alter und beiErwerbsminderung)Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur2,206 Milliarden EuroBundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit65,4 Millionen EuroBundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend981,5 Millionen EuroBundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung925,0 Millionen EuroAllgemeine Finanzverwaltung97,1 Millionen EuroGesamt: 28,943 Milliarden EuroPressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell