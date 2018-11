Haase: Bund schafft Planungssicherheit bei Breitbandförderung

Berlin (ots) - Fonds "Digitale Infrastruktur" ist wichtigerBeitrag zur Schaffung gleichwertiger LebensverhältnisseDer Deutsche Bundestag hat am heutigen Donnerstag das Gesetz zurErrichtung des Sondervermögens "Digitale Infrastruktur" beschlossen.Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitikder CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Christian Haase:"Wir begrüßen, dass der Bund ein Sondervermögen 'DigitaleInfrastruktur' errichtet und diesen Fonds bereits frühzeitig mitHaushaltsmitteln in Höhe von 2,4 Milliarden Euro ausstattet. Dasschafft Planungssicherheit bei den Kommunen, die beim Breitbandausbaudringend auf Fördermittel angewiesen sind.Die digitale Infrastruktur ist eine der wesentlichen Grundlagenfür viele Bereiche, die zur Schaffung gleichwertigerLebensverhältnisse beitragen. Dazu gehören nicht nur telemedizinischeAnwendungen, sondern auch die Anbindung von Gewerbegebieten oderSchulen an schnelles Internet und die Schaffung der Voraussetzungenfür eine moderne Mobilfunkversorgung.Der Fonds 'Digitale Infrastruktur' ist ein wichtiger Beitrag zurStärkung und zur Verbesserung der Entwicklungspotenziale von Kommunenvor allem in dünn besiedelten ländlichen Räumen. Der mit dem Fondsverbundene Wechsel der Netzinfrastruktur zur Glasfasertechnologiestellt sicher, dass die Fördermittel des Bundes zukunftsorientierteingesetzt werden und eine langfristige Wirkung entfalten."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell