Haase: Bund kann nicht Versäumnisse der Länder korrigieren

Berlin (ots) - SPD lenkt mit Zuständigkeitsdebatte von eigenerVerantwortung abDie kommunalen Spitzenverbände kritisieren die SPD-Forderungennach einem stärkeren Engagement des Bundes im Bildungsbereich undverweisen auf die Verantwortlichkeit der Länder für die Kommunen.Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitikder CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Christian Haase:"Ohne Frage: Investitionen in die Bildungsinfrastruktur sindwichtig. Und es ist richtig, dass die Menschen an den Zuständeninteressiert sind und nicht an Zuständigkeiten. Doch die SPDmissbraucht in der Bildungsdiskussion den Bund, um ihre Verantwortungan bestehenden Defiziten in den von ihr regierten Bundesländern zukaschieren - und das auf dem Rücken der Kommunen als Träger derEinrichtungen.All die Forderungen und Wahlversprechen der SPD, der Bund müssesich stärker im Bildungsbereich engagieren, sind ein eklatanterOffenbarungseid der SPD in den Ländern. Wenn die SPD marodeSchulgebäude sanieren oder die Beitragsfreiheit imKindergartenbereich umsetzen will, hätte sie dies längst in den vonihr regierten Ländern machen können. Mit dem immer wiederkehrendenVerweis auf den Bund wird von eigenem Versagen und von der eigenenVerantwortung abgelenkt.Am Grundsatz, dass für eine aufgabenangemessene auskömmlicheFinanzausstattung der Kommunen die jeweiligen Bundesländerverantwortlich und zuständig sind, ist festzuhalten. Es darf nichtder Fehlanreiz gesetzt werden, dass Länder künftig Kommunen beiInvestitionsbedarf an den Bund verweisen. Dies gilt nicht nur für denBereich der Bildungsinfrastruktur, sondern insgesamt für alle von denKommunen auszuführende Aufgaben. Das Argument, die Menschen würden esnicht verstehen, dass der Bund nicht für marode Schulen zuständigsei, ließe sich genauso auf marode Straßen und Brücken, andereöffentliche Einrichtungen oder geschlossene Schwimmbäder ausdehnen.Dass die Unionsfraktion so auf die Verantwortlichkeit der Länderpocht, heißt nicht, dass der Bund die Kommunen allein lässt. ImGegenteil: Noch nie hat der Bund so viel für Länder und Kommunengetan. Zwischen 2013 und 2017 hat er sie um zusätzlich rund 93Milliarden Euro entlastet. Die Unionsfraktion wird sich auch in dernächsten Wahlperiode intensiv für eine Verbesserung der kommunalenFinanzlage und eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltungeinsetzen."