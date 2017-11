Haarausfall: Vielfältige Ursachen möglich (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Ein diffuser Haarausfall, bei dem der Verlust nicht auf eineKopfregion beschränkt ist, kann zahlreiche Gründe haben: zum BeispielEisen- oder Nährstoffmangel, Schilddrüsenerkrankungen, Infekte, eineGeburt, eine neue Antibabypille oder andere Medikamente."Haarwachstum ist komplex. Auch persönliche Probleme können sichniederschlagen", erklärt Dr. Hamid Eslambolchi, Apotheker aus Bochum,im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Tritt der Schwunderstmalig verstärkt auf, handelt es sich mitunter um einevorübergehende Form, wie der Berliner Dermatologe Dr. Andreas Finnersagt. "Mit der richtigen Behandlung können die Haare in diesem Fallwieder nachwachsen." Bei einem diagnostizierten Eisenmangel hilft einentsprechendes Nahrungsergänzungsmittel, bei hormonellen Störungender Umstieg auf andere Verhütungsmethoden.Doch nicht immer sind die Ursachen klar zu identifizieren. So wirdbeim kreisrunden Haarausfall eine Autoimmunreaktion als Ursachevermutet. Oft bilden sich kahle Stellen innerhalb eines Jahresspontan zurück. Anders beim vernarbenden Haarausfall: Entzündungen,etwa durch Verletzungen der Kopfhaut, Pilzinfektionen oder chronischeErkrankungen, zerstören bei dieser seltenen Form die Follikel. "Hiermuss schnell gehandelt werden", so Finner. Die Haare wachsen nichtmehr nach.Umfassende Informationen über Haarausfall, Therapien und neueForschungsergebnisse finden Leser in der Titelgeschichte der neuen"Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 12/2017 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell