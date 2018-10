Ha-tschi! Das hilft bei Schnupfen

Baierbrunn (ots) -Kaum hat der Herbst begonnen, haben viele schon den erstenSchnupfen. Was dagegen hilft, weiß Petra Terdenge:Sprecherin: Um es gleich vorweg zu sagen: Man kann den Schnupfenweder abschaffen noch die Zeit verkürzen, in der die Nase läuft. Aberes gibt Maßnahmen, die das Leben dann leichter machen, sagt JuliaRudorf von der "Apotheken Umschau":O-Ton Julia Rudorf 20 sec."Allen voran ist die Nasendusche empfehlenswert. Das ist so einBehälter aus Plastik, den man mit einer Salzwasserlösung füllt. Wennman diese Lösung durch die Nase laufen lässt, kann man damitKrankheitserreger fortspülen. Die Schleimhaut wird befeuchtet, mankriegt auch wieder Luft und kann auf jeden Fall besser schlafen."Sprecherin: Vor allem nachts helfen Nasensprays mit abschwellenderWirkung. Allerdings sollte man sie nur für kurze Zeit einsetzen:O-Ton Julia Rudorf 17 sec."Man muss nur beachten, dass man die nicht länger als zehn Tage amStück nutzt. Denn die Inhaltsstoffe in diesen Nasensprays können zueiner gewissen Gewöhnung führen, manche sprechen auch von einerrichtigen Abhängigkeit von Nasenspray. Dazu sollte es nicht kommen."Sprecherin: Es gibt neben den abschwellenden Nasensprays auchsolche, die besser verträglich sind:O-Ton Julia Rudorf 19 sec."Wenn man die Dosis etwas geringer halten möchte oder reduzierenmöchte, kann man zum Beispiel nachts die abschwellenden Nasenspraysbenutzen und tagsüber zu Meersalz-Nasensprays greifen. Da ist dannauch oft Panthenol drin. Das ist zusätzlich gut für dieNasenschleimhaut, damit die nicht so angegriffen wird."Abmoderationsvorschlag:Ein Schnupfen ist immer auch ein Signal des Körpers, schreibt die"Apotheken Umschau". Wer eine Schniefnase hat und schlapp ist, solltesich nicht zur Arbeit schleppen, sondern besser zu Hause bleiben undsich auskurieren.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell