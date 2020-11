H&r &: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "H&R":

An der Heimatbörse Xetra notiert H&r & per 05.11.2020, 00:27 Uhr bei 4.405 EUR. H&r & zählt zum Segment "Spezialchemikalien".

Unser Analystenteam hat H&r & auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: H&r & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,32 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um 7,1 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -30,42 Prozent im Branchenvergleich für H&r & bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,1 Prozent im letzten Jahr. H&r & lag 30,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,8 Prozent und liegt damit 3,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 2,68). Die H&r &-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für H&r & in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für H&r & haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. H&r & bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

