H&r &Lohnt sich das wirklich, ?

Der Kurs der Aktie H&r & steht am 28.02.2021, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 5.58 EUR. Der Titel wird der Branche "Spezialchemikalien" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir H&r & einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob H&r & jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: H&r & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 10,71 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um 25,69 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -14,98 Prozent im Branchenvergleich für H&r & bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 25,69 Prozent im letzten Jahr. H&r & lag 14,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: H&r & hat mit einer Dividendenrendite von 5,8 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.65%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemikalien"-Branche beträgt +3,14. Aufgrund dieser Konstellation erhält die H&r &-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der H&r & liegt bei 58,33, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die H&r & bewegt sich bei 61,43. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

