H&r Block: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

An der Heimatbörse New York notiert H&r Block per 08.09.2021, 14:10 Uhr bei 25.69 USD. H&r Block zählt zum Segment "Spezialisierte Verbraucherdienste".

Wie H&r Block derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 4,18 % ist H&r Block im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Verbraucherdienste (2,89 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,29 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der H&r Block beläuft sich mittlerweile auf 21,5 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 25,69 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +19,49 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 24,73 USD. Somit ist die Aktie mit +3,88 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die H&r Block-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die H&r Block-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für H&r Block aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 25 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -2,69 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (25,69 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält H&r Block somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

