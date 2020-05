H & R Century Union: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie H & R Century Union, die im Segment "Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 22.05.2020, 17:44 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 3.75 .

Nach einem bewährten Schema haben wir H & R Century Union auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben H & R Century Union auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um H & R Century Union in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Sell". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass H & R Century Union hinsichtlich der Stimmung als "Sell" eingestuft werden muss.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei H & R Century Union beträgt das aktuelle KGV 24,58. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, H & R Century Union ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: H & R Century Union erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,32 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -22,89 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +15,57 Prozent im Branchenvergleich für H & R Century Union bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -22,29 Prozent im letzten Jahr. H & R Century Union lag 14,97 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.