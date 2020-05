H&R BlockWohin geht die Reise, ?

Weitere Suchergebnisse zu "H&R Block":

An der Heimatbörse New York notiert H&R Block per 27.05.2020, 09:19 Uhr bei 17.59 USD. H&R Block zählt zum Segment "Spezialisierte Verbraucherdienste".

Wie H&R Block derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Für H&R Block liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 4 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu H&R Block vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 20 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (17,59 USD) könnte die Aktie damit um 13,7 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die H&R Block-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die H&R Block-Aktie beträgt dieser aktuell 20,82 USD. Der letzte Schlusskurs (17,59 USD) liegt damit deutlich darunter (-15,51 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält H&R Block somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (15,07 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+16,72 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der H&R Block-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. In Summe wird H&R Block auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei H&R Block beträgt das aktuelle KGV 12,46. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" haben im Durchschnitt ein KGV von 56,62. H&R Block ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.