H&R Block Aktie: Recht ordentliche Dividendenrendite – aber…!

Am heutigen Donnerstag soll die Aktie von H&R Block, Inc. (kurz „H&R Block“) exDividende notieren, wie das Unternehmen mitteilte. Zahltag für die Dividende soll dann der 1. Juli sein, und kommuniziert wurde die Höhe der Dividende demnach bereits am 16. Juni. Die Höhe der Quartalsdividende liegt bei 0,26 Dollar. Das wäre dann die fünfte Quartalsdividende in dieser Höhe. Aufs Jahr hochgerechnet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



