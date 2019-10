H&M und AT&T: Zwei Dividendenaktien, die den operativen Turnaround meistern. Vielleicht …

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

Schnell, was haben die Aktien von H&M (WKN: 872318) und AT&T (WKN: A0HL9Z) gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Ein &-Zeichen in der Mitte vielleicht. Ansonsten existieren bei dem Telekommunikationskonzern und dem Modeimperium eigentlich keinerlei augenscheinliche Überschneidungsmengen.

Gut, beide zahlen Dividenden – aber mal im Ernst: Auch das machen inzwischen viele Aktien, weshalb das nicht mehr so besonders sein dürfte. Was könnte es dann sein?

Gute Frage – und vor allem eine spannende Frage! Denn diese beiden Vertreter scheinen gegenwärtig an ihrem Turnaround zu werkeln und erste Erfolge, auch beim Aktienkurs, feiern zu können. Schauen wir im Folgenden einmal, was Investoren hier zur aktuellen Ausgangslage wissen sollten.

H&M: Die Zahlen deuten auf Verbesserungen hin!

H&M ist hierbei eine erste, spannende Aktie, die in diesem Jahr wohl einen operativen Turnaround vollbringt. Das Modeunternehmen hat aus Sicht des Aktienkurses von 12,54 Euro noch zu Beginn des aktuellen Jahres auf derzeit 17,13 Euro (04.10.2019, maßgeblich für alle Kurse) zugelegt. Eine Entwicklung, die von operativen Verbesserungen begleitet wird.

Nachdem H&M nämlich in den vergangenen Monaten seine Umsätze in den Griff zu kriegen schien, konnte das Modeimperium nun wohl eine weitere Kennzahl verbessern. Wie derzeit berichtet wird, soll nämlich der Gewinn im dritten Quartal das erste Mal seit zwei Jahren wieder gestiegen sein. Dieser legte wohl um rund ein Viertel im Jahresvergleich auf 4,01 Mrd. Schwedische Kronen zu.

Gründe für diese Entwicklung werden ebenfalls geliefert. So sei die Sommerkollektion in diesem Jahr außergewöhnlich gut angekommen. Zudem erhöhte sich der Onlineumsatz um 30 %, was ebenfalls für eine Verbesserung in diesem bislang eher unbedeutenden Bereich sprechen könnte.

Nichtsdestoweniger sollten Investoren hier dennoch vorsichtig sein. H&M ist in diesem Jahr schließlich operativ und kurstechnisch auf einem bedeutend niedrigeren Niveau gestartet, was diese Verbesserungen nun stark wirken lässt. Zudem bekommt der Konzern sein Zahlenwerk wohl gerade wieder in den Griff. Das Management wird hier noch immer beweisen müssen, dass man Mittel und Wege gegen den aufkommenden E-Commerce finden wird – zumal hier ein Großteil der bisherigen Strategie noch immer auf den stationären Einzelhandel entfällt.

AT&T: Streaming und Anker-Investor? Warum nicht!

Eine weitere Aktie, die in diesem Jahr ein Lebenszeichen von sich geben konnte, ist die von AT&T. Der Telekommunikationsriese hat sich seit Jahresbeginn von einem Kursniveau von 25,77 Euro auf momentan 34,33 Euro entwickelt– immerhin ein Kursplus von 33 %.

Auch für diese rasante Performance gibt es einige Gründe. Einerseits dürfte AT&T auf dem damaligen Niveau deutlich unterbewertet gewesen sein. Bei aktuellen, quartalsweise ausgeschütteten Dividenden in Höhe von 0,51 US-Dollar kommt die Aktie noch heute auf eine üppige Dividendenrendite von rund 5,4 %. Noch zu Jahresbeginn lag diese entsprechend höher.

Doch neben dieser vergleichsweise niedrigeren Bewertung und den defensiven Dividendenambitionen – AT&T ist immerhin seit zehn Jahren ein Dividendenaristokrat – dürfte es auch noch andere Gründe für den Kursanstieg geben. So hat insbesondere der Eintritt in den Streamingmarkt für positive Aussichten gesorgt. Denn mithilfe eines solchen Projektes könnte über kurz oder lang der Eintritt in einen rasanten Wachstumsmarkt glücken.

In den vergangenen Wochen sorgte außerdem der Einstieg des aktivistischen Investors Paul Singer für Begeisterung. Der Hedgefonds-Manager ist schließlich für sein Bestreben nach Verbesserungen und Effizient bekannt. In diesem Sinne wurden bereits auch die ersten Baustellen angemahnt, bei denen AT&T die Weichen operativ auf Verbesserung stellen könnte.

Bei AT&T scheint es also derzeit reichlich Fantasie und spannende Zukunftsaussichten bei einer gleichzeitig günstigen, dividendenstarken Bewertung zu geben. Ein brisanter Mix, der für eine Aufholjagd durchaus geeignet sein könnte.

In der Zukunft spielt die Musik

Wie wir im Endeffekt sehen können, handelt es sich sowohl bei H&M als auch AT&T um zwei spannende Aktien, die in diesem Jahr bedeutend steigen konnten. Wobei die Ausgangslage für weitere Kursgewinne doch für mein Gespür stark divergiert.

Investoren sollten sich daher besser nicht auf die Gewinne der vergangenen Wochen versteifen, sondern in die Zukunft schauen. Denn dort wird wohl künftig die Musik spielen.

Kanadas Antwort auf Amazon.com! … und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: 3 der cleversten (und erfolgreichsten!) Investoren, die wir kennen, sagen: Diese besonderen Aktien jetzt zu kaufen ist so wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997, um bei Amazon-Aktien einzusteigen — bevor diese um 47.000 % explodiert sind und ganz normale Anleger reicher gemacht haben als in ihren kühnsten Träumen. Fordere den Spezialreport mit allen Details hier an.



Vincent besitzt Aktien von AT&T.

The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019