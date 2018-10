H&M steigt bei Bezahldienst Klarna ein

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Modehändler H&M setzt auf eine Partnerschaft mit dem Bezahldienst Klarna.



Der auf Rechnungskäufe spezialisierte Dienstleister soll das Bezahlen bei H&M online und im Laden vereinheitlichen und auch Retouren vereinfachen, wie die beiden schwedischen Unternehmen am Montag mitteilten. Die Kooperation soll zunächst in 14 europäischen Ländern greifen.