H&M Group ermutigt Zulieferer zu digitaler Lohnzahlung, um das Leben von fast 2 Millionen Arbeitern zu verbessern

H&M wird erste weltweite Modemarke in der Better Than CashAlliance der UNNew York (ots/PRNewswire) - Das schwedische Modehaus H&M Group hatheute bekannt gegeben, dass es seine Zulieferer dazu anhalten wird,ihre Arbeiter über Mobilzahlungen oder sonstige digitale Formen derZahlung zu entlohnen, um den Lebensunterhalt ihrer Belegschaft zuverbessern, die Transparenz zu erhöhen und die Herstellungskosten zusenken.Diese Bemühungen geschehen im Zuge des Beitritts zur Better ThanCash Alliance (https://www.betterthancash.org/), einer globalenPartnerschaft aus Regierungen, Unternehmen und internationalenOrganisationen im Rahmen der UN mit dem Ziel der Beschleunigung desÜbergangs von Barzahlungen zu digitalen Zahlungen"Digitale Zahlungen sind eine effiziente und skalierbareMöglichkeit zur Verbesserung des Lebens der Mitarbeiter unsererZulieferer. Sie bieten eine schnellere, sicherere und transparentereWeise zum Empfang von Löhnen, steigern die finanzielle Inklusion undunterstützen die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen", sagteGustav Loven, Social Sustainability Manager der H&M Group. "Zudemkann die digitale Auszahlung von Löhnen für unsere Zulieferer zuEinsparungen führen, die Sicherheit verbessern und zu genauerenLohndaten führen."65 % der 1,6 Millionen Beschäftigten in der Lieferkette der H&MGroup sind Frauen. Viele davon haben nur begrenzten Zugang zuFinanzdienstleistungen, mit denen sie ein besseres Leben für sich undihre Familien gestalten könnten. Viele der Arbeiterinnen in Fabrikenauf der ganzen Welt werden ausschließlich in Bar bezahlt, was fürArbeitgeber und Arbeitnehmer lästige, teure und risikoreicheVerfahren nach sich zieht. Die Zulieferer dazu anzuhalten, Löhne überdigitale Kanäle zu bezahlen - darunter Bankkonten, Karten oderZahlungen über Mobilgeräte - baut das Engagement der H&M Group imBereich der Nachhaltigkeit aus. Die Zusammenarbeit mit denGeschäftspartnern soll gute Arbeitsbedingungen, faire undausreichende Löhne und nachhaltiges wirtschaftliches Wachstumfördern.Der Großteil der Vorteile fließt der weiblichen Belegschaft zu unddiese Umstellung ist damit ein erstklassiges Beispiel für einUnternehmen, das daran arbeitet, die Ziele für nachhaltigeEntwicklung der Geschlechtergleichstellung (Sustainable DevelopmentGoals on Gender Equality - SDG 5) und guter Arbeit undwirtschaftlichen Wachstums (Decent Work and Economic Growth - SDG 8)umzusetzen."Die H&M Group unternimmt einen kühnen Schritt damit,anzuerkennen, wie Lieferketten, die vornehmlich auf Bargeld beruhen,Bemühungen um die Gleichstellung von Arbeitern begrenzen undUnternehmen von der Förderung der Transparenz abhalten. Zudem ist esineffizient." sagte Dr. Ruth Goodwin-Groen, Managing Director derBetter Than Cash Alliance. "Das Vorbild der der H&M Group wirdweitere Unternehmen in der Branche und darüber hinaus inspirieren, inden Entwicklungsländern die Umstellung zu digitalen Zahlungenvorzunehmen und einen Beitrag zum inklusiven Wachstum und den Zielender nachhaltigen Entwicklung zu leisten."Zudem gehört die H&M Group weltweit zu den führenden Verbrauchernvon biologischer Baumwolle und von "Better Cotton" und befolgtnachhaltige Standards und Maßnahmen im sozialen Bereich undUmweltbereich. Eine Ausdehnung digitaler Zahlungen in den weltweitenLieferketten des Bereiches Baumwolle kann potenziell 250 MillionenMenschen erreichen, darunter Kleinbauern, welche derzeit nurbegrenzten Zugang zu digitalen Zahlungssystemen und generellFinanzdienstleistungen besitzen. Wird die Digitalisierung vonZahlungen verantwortungsvoll und gemäß des Bedarfes der Verbrauchergestaltet, kann dies die H&M Group in die Lage versetzen, ihre Basisvon Lieferanten zu erweitern und einen nachhaltigen, produktivenAgrarsektor zu schaffen, dessen Förderung ein wichtiges Fundament desProgramms für die nachhaltige Entwicklung (Sustainable DevelopmentAgenda) bildet.Die Better Than Cash Alliance hat neue Recherchen (https://www.betterthancash.org/tools-research/case-studies/digitizing-wage-payments-in-bangladeshs-garment-production-sector) publiziert, in welchen eineAuswahl von Textilfabriken in Bangladesch untersucht wurden, welchein den letzten fünf Jahren Lohnzahlungen der Arbeiter von Bar aufDigital umgestellt haben. Die Analyse zeigt, dass Fabriken durch dieUmstellung auf digitale Zahlungen monatlich ca. 750 Stundenproduktiver Zeit einsparen, da Arbeiter mehr am Arbeitsplatz sind,und dass die Kosten innerhalb von zwei Jahren nach der Umstellung aufein hybrides Mobilzahlungs-/Bankkontomodell um mehr als 85 %reduziert werden konnten. Gleichzeitig unterstützt die Umstellung aufeine digitale Wirtschaft die finanzielle Inklusion, da Arbeiter, diebislang keine Bankverbindung besaßen, am formellen Finanzsystemteilnehmen und Finanzkompetenzen erwerben können.Die H&M Group kommt zu den 55 Mitgliedern der Better Than CashAlliance hinzu und wird Zugriff auf Wissen und technischeFachkenntnis erhalten, welche die Alliance und deren Mitgliederbieten, um die Umstellung auf digitale Zahlungen zu beschleunigen unddamit Wirtschaftswachstum und finanzielle Inklusion zu fördern.Über die Better Than Cash AllianceDie Better Than Cash Alliance ist eine globale Partnerschaft ausRegierungen, Unternehmen und internationalen Organisationen mit demZiel der Beschleunigung des Übergangs von Barzahlungen zu digitalenZahlungen, um Armut zu reduzieren und inklusives Wachstum zu fördern.Der Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen dient alsSekretariat. Original-Content von: Better Than Cash Alliance, übermittelt durch news aktuell