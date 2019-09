H Lundbeck A-: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Lundbeck":

H Lundbeck A-, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel", notiert aktuell (Stand 08:42 Uhr) mit 235.5 DKK im Minus (-0.67 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Copenhagen.

Unser Analystenteam hat H Lundbeck A- auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt H Lundbeck A- mit einer Rendite von -37,65 Prozent mehr als 53 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,73 Prozent. Auch hier liegt H Lundbeck A- mit 35,91 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der H Lundbeck A--Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 368,61 DKK. Der letzte Schlusskurs (237,1 DKK) weicht somit -35,68 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (304,14 DKK) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-22,04 Prozent Abweichung). Die H Lundbeck A--Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die H Lundbeck A--Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der H Lundbeck A- als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu H Lundbeck A- vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 DKK. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 237,1 DKK beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".