H&E Equipment Services: Kommt jetzt der Hammer?

Für die Aktie H&E Equipment Services aus dem Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 16.10.2018 ein Kurs von 32,5 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir H&E Equipment Services einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob H&E Equipment Services jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: H&E Equipment Services ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Industrial Services) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,52 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 49,46 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Analysteneinschätzung: Für H&E Equipment Services liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 0 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu H&E Equipment Services vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 38 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (32,5 USD) könnte die Aktie damit um 16,92 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die H&E Equipment Services-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,57 Prozent und liegt damit 1,63 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Industrial Services, 1,94). Die H&E Equipment Services-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.