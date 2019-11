H&E Equipment Services: Der Hammer!

Per 10.11.2019, 19:21 Uhr wird für die Aktie H&E Equipment Services am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 36.83 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir H&E Equipment Services einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob H&E Equipment Services jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt H&E Equipment Services mit einer Rendite von 57,26 Prozent mehr als 49 Prozent darüber. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,84 Prozent. Auch hier liegt H&E Equipment Services mit 47,42 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: H&E Equipment Services ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,84 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 52,01 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der H&E Equipment Services führt bei einem Niveau von 26,48 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 24,29 ein Indikator für eine "Buy"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".