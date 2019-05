H&E Equipment Services: Verständliche Reaktion?

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie H&E Equipment Services am 09.05.2019, 12:19 Uhr, mit dem Kurs von 29,25 USD. Die Aktie der H&E Equipment Services wird dem Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" zugeordnet.

H&E Equipment Services haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der H&E Equipment Services wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der H&E Equipment Services liegt im Mittel wiederum bei 28 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 29,25 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -4,27 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der H&E Equipment Services insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der H&E Equipment Services ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die H&E Equipment Services-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 77,16, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 32,07, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der H&E Equipment Services-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 28,3 USD mit dem aktuellen Kurs (29,25 USD), ergibt sich eine Abweichung von +3,36 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 27,67 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,71 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für H&E Equipment Services ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.