H&E Equipment Services: Verständliche Reaktion?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie H&E Equipment Services, die im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 22.06.2020, 16:25 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 17.94 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir H&E Equipment Services einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob H&E Equipment Services jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: H&E Equipment Services hat mit einer Dividendenrendite von 6,1 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.2%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche beträgt +3,9. Aufgrund dieser Konstellation erhält die H&E Equipment Services-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt H&E Equipment Services mit einer Rendite von -33,09 Prozent mehr als 39 Prozent darunter. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,06 Prozent. Auch hier liegt H&E Equipment Services mit 41,15 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für H&E Equipment Services in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für H&E Equipment Services haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. H&E Equipment Services bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.