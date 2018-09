H&D Wireless wird neues Odette-Mitglied

Stockholm (ots/PRNewswire) -H&D Wireless, ein am Nasdaq First North gelistetes Unternehmen,das die Fertigungsindustrie mit IoT-Modulen undRTLS-Positionierungsdiensten (Echtzeitortungsservice) beliefert, wirdMitglied des Kooperationsgremiums Odette Sweden, um zurStandardisierung von Industrie 4.0-Lösungen in der Automobilindustriebeizutragen.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )"Die bereits zum jetzigen Zeitpunkt stattfindende Einführung vonOdette-Standards bringt optimisierte Transportbedingungen, geringerematerialgebundene Kapitaleinsätze sowie wenigerProduktionsstillstände mit sich. Darüber hinaus befähigt dieEinführung von Odette-Standards für digitale Meldungen in GEPS(TM)-Tags die Automobilindustrie zur Nachverfolgung von Materialienentlang der gesamten Transportkette in Echtzeit- vom Vertreiber überdie Lieferung in die Fabrik bis hin zur Montage. Diese Kombinationkann bedeutende Einsparungen mitsichbringen und somit dieRentabilität der Investitionen in die Digitalisierung derFertigungsindustrie erhöhen", erklärte Pär Bergsten, CEO und Gründervon H&D Wireless."Wir von Odette Sweden heißen H&D Wireless als neues Mitgliedherzlich willkommen. Wir versprechen uns große Chancen von derKombination unseres Standards für Materialtransport mit denEchtzeit-Nachverfolgungsdiensten von H&D Wireless und GEPS und freuenuns auf ihre Implementierungsarbeit und Kontrollen", so IngridLundberg, CEO von Odette.Griffin Enterprise Positioning Service, GEPS(TM), ist einetechnische Plattform und ein System zur Bereitstellung von Diensten,die physische Objekte in Echteit positionieren und gleichzeitig dazuin der Lage sind, die digitalisierte Wertschöpfungskette zuanalysieren und zu visualisieren. GEPS ist für verschiedene Segmenteund Anwendungen verfügbar.Odette Sweden ist ein von Mitgliedern finanziertesKooperationsgremium, dessen Hauptinteressensvertreter schwedischeFahrzeughersteller sind. Durch internationale Zusammenarbeit wirdversucht, gemeinsame Standards für Fahrzeughersteller und ihreZulieferer zu etablieren. Weitere Informationen sind unterhttp://www.odette.org erhältlich.Es handelt sich hierbei um Informationen, die H&D Wireless ABgemäß der EU-Vorschriften für Marktmissbrauch offenlegen muss.Sämtliche Informationen wurden durch die oben erwähnte Kontaktpersonam 10. September um 8.30 Uhr CET für Publikationszwecke zur Verfügunggestellt.Informationen zu H&D Wireless:H&D Wireless ist ein schwedischer Anbieter von Technologie undDienstleistungen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT)und Echtzeitortung (RTLS+GPS), der die Cloud-Plattformen Griffin undGEPS betreibt. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zuSchwedens wachstumsstärksten und renommiertesten IoT-Unternehmen, dasbislang über eine Millionen drahtlose Produkte für IoT-/M2M-Lösungenweltweit geliefert hat. Das Unternehmen entwickelt und liefertLösungen für die Digitalisierung und Optimierung physikalischerGeschäftsprozesse mittels seines Griffin Enterprise PositioningService (GEPS(TM)) mit integrierter künstlicher Intelligenz (KI) undFokus auf Industrie 4.0 sowie Smart Factory. Am 22. Dezember 2017wurde H&D Wirelss am Nasdaq First North notiert.Web: http://www.HD-Wireless.comPressekontakt:+ 46-708-274557E-Mail: par.bergsten@hd-wireless.seOriginal-Content von: H&D Wireless AB, übermittelt durch news aktuell