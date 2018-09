H&D Wireless verstärkt Vorstand durch Johan P. Schlyter

Stockholm (ots/PRNewswire) -Der Vorstand des an der Nasdaq First North notierten UnternehmensH&D Wireless hat Johan P. Schlyter zum Beisitzer des Vorstandsernannt. Bei der Hauptversammlung 2019 soll Schlyter vom Vorstand zueinem ordentlichen Mitglied gewählt werden.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )John P. Schlyter verfügt über umfangreiche Erfahrung von führendenPositionen in der Automobilindustrie. Von 2015 bis 2017 war er alsGlobal Responsibly in der Geschäftsführung vom deutschenFahrzeughersteller MAN für das unternehmenseigene Händler- undServicenetzwerk verantwortlich. Von 2012 bis 2015 fungierte er alsPresident und Chief Executive Officer des schwedischenMaschinenherstellers Ålö. Davor war Schlyter 26 Jahre lang bei Scaniabeschäftigt, wo er unter anderem die Rollen des Senior Vice Presidentfür Lateinamerika, Asien, südliches Afrika und Australien sowie desCEO für Scanias Unternehmen in Deutschland und Österreich erfüllte."Aufgrund seiner internationalen Branchenerfahrung und seinestiefen Verständnisses unserer wichtigsten Zielmärkte ist HerrSchlyter eine große Bereicherung für H&D Wireless. Er verbindet einewirtschaftliche und kundenorientierte Denkweise mit einem starkenFokus auf Wertschöpfung für die Gesellschafter", so Pär, Gründer undCEO von H&D Wireless.Die Informationen wurden durch die Kontaktperson am 12. September2018 um 8.00 Uhr MEZ zur Publikation übermittelt.Informationen zu H&D WirelessH&D Wireless ist ein schwedischer Anbieter von Technologie undDienstleistungen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT)und Echtzeitortung (RTLS+GPS), der die Cloud-Plattformen Griffin undGEPS betreibt. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zuSchwedens wachstumsstärksten und renommiertesten IoT-Unternehmen, dasbislang über eine Millionen drahtlose Produkte für IoT-/M2M-Lösungenweltweit geliefert hat. Das Unternehmen entwickelt und liefertLösungen für die Digitalisierung und Optimierung physikalischerGeschäftsprozesse mittels seines Griffin Enterprise PositioningService (GEPS(TM)) mit integrierter künstlicher Intelligenz (KI) undFokus auf Industrie 4.0 sowie Smart Factory. Die Aktien von H&DWireless sind seit Dezember 2017 an der Nasdaq First North inStockholm mit dem zertifizierten Berater FNCA Sweden AB notiert.Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.hd-wireless.comBitte kontaktieren Sie für weitere Informationen H&D Wireless:Peter DahlanderVorstandsvorsitzenderE-Mail: Peter.dahlander@clavister.comPressekontakt:Pär BergstenCEO+46-708-274557par.bergsten@hd-wireless.seOriginal-Content von: H&D Wireless AB, übermittelt durch news aktuell