H&D Wireless vereinbart mit Decawave die Bereitstellung von UWB-Chips für die Produktionsanlaufphase seines GEPS-Positionsbestimmungssystems für Innenräume

Der führende Anbieter von IoT- (Internet of Things) und RTLS-(Real Time Location System) Cloudplattformen H&D Wireless(http://www.hd-wireless.se/), der am Nasdaq First North notiert ist,hat mit dem irischen Chiphersteller Decawave(https://www.decawave.com/about) eine Vereinbarung zur Bereitstellungvon UWB-Chips für den Beginn der Serienfertigung seinesEchtzeit-Lokalisierungssystems GEPS getroffen.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/681429/Decawave_Logo.jpg )Decawave entwickelt integrierte Schaltkreise zur ultragenauenOrtung und Kommunikation in Echtzeit, die auf seiner Ultra-Wide-Band-(UWB) Technologieplattform beruht, welche Entfernungen mittelsBerechnung der Zeit bestimmt, die ein Frequenzsignal bei seiner Reisedurch die Luft zurücklegt. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat H&DWireless den UWB-Sendeempfänger von Decawave, branchenweit die ersteLösung mit einem einzigen Chip für RTLS-Anwendungen, in seineCloudplattform Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS)implementiert."Die Verwendung des hochmodernen Sendeempfängerchips von Decawaveermöglicht uns eine Erhöhung der Ortungsgenauigkeit auf bis zu 10Zentimeter sowie eine schnellere Bereitstellung. Dadurch wird GEPS zueiner noch vielseitigeren und wettbewerbsfähigeren Lösung", so PärBergsten, CEO und Gründer von H&D Wireless. "GEPS-Nutzer dürfen einepräzisere Ortung und schnellere Bereitstellung erwarten. Auf dieseWeise steht RTLS einer breiteren Palette von Anwendungen, wiebeispielsweise Industry 4.0 und dem Hotel- und Gaststättengewerbe,zur Verfügung.""Die Plattform GEPS von H&D Wireless stellt aktuell dieausgereifteste Infrastruktur-Lösung am Markt dar, und wir sindhocherfreut darüber, gemeinsam mit H&D an der beschleunigtenEinführung eines genaueren RTLS in anspruchsvollenHerstellungsanwendungen überall auf der Welt zu arbeiten",kommentierte Paul Costigan, Chief Sales and Marketing Officer beiDecawave.H&D Wireless ist seit dem 22. Dezember 2017 am Nasdaq First Northnotiert und brachte vor Kurzem die GEPS Raven Tags heraus, eineErgänzung der aktuellen Plattform Griffin Enterprise PositioningServices (GEPS), ein Ortungssystem in Echtzeit für Industrie,Einzelhandel und große Einrichtungen mit Ortung im Außenbereichmittels GPS und NB-IoT. Dies ermöglicht der Fertigungsindustrie dieMaterial-Nachverfolgung sowohl innerhalb eines Werks als auchzwischen verschiedenen Fabriken. Der internationale Markt für dieintelligente Fabrik (Smart Factory) und industrielles IoT wächstrapide und es wird geschätzt, dass er bis zum Jahr 2022 einen Wertvon mehr als 225 Milliarden US-Dollar erreichen wird (Markets andMarkets Research).Über H&D WirelessH&D Wireless ist ein schwedischer Anbieter von Cloud-undPlattformsystemen für Internet of Things (IoT) undPositionsbestimmung in Echtzeit (RTLS+GPS) mit den Produkten Griffinund GEPS. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zu denschwedischen IoT-Unternehmen mit dem rasantesten Wachstum und denmeisten Auszeichnungen. Bislang verschickte es weltweit mehr als1.100.000 Wireless-Produkte für IoT- und M2M-Lösungen. Die Aktien vonH&D Wireless sind seit Dezember 2017 am Nasdaq First North inStockholm notiert. Das Unternehmen entwickelt und liefert Lösungenzur Digitalisierung der Industrie, die im Allgemeinen als Industry4.0 und Smart Factory bezeichnet wird. FNCA Sweden AB wurde zumCertified Adviser für das Unternehmen ernannt.http://www.hd-wireless.comÜber Decawave:Decawave entwickelt Halbleiterlösungen, Software, Module undReference Designs, die eine ultragenaue, höchst zuverlässigeFeinortung in einem Ortsbereich in Echtzeit ermöglichen. Decawave hatseinen Hauptsitz in Irland und regionale Hauptsitze in Kalifornienund China; Niederlassungen befinden sich in Südkorea, Frankreich undJapan.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.Decawave.com