H&D Wireless gewinnt Europas größten Vergnügungspark Exploria als Kunden

Stockholm (ots/PRNewswire) -H&D Wireless Ortungstechnologie für den Innenraum auch beiThemenparks und Ferienanlagen populär:H&D Wireless (http://www.hd-wireless.se/), Schwedens führenderAnbieter von IoT-, Cloud- und Plattform-Lösungen wird denVergnügungspark Exploria Tracking- und Positionstechnologieversorgen, um die Kinder der Besucher besser überblicken zu können.Das 20.000 Quadratmeter großeSpielzentrumwird durch eine zweijährigeVereinbarung H&D Wireless's erster Kunde auf dem schnell wachsendenIoT-Segment derIndoor-Positionsbestimmung.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )"GEPS for Hospitality" ist der Name des IoT-Services, der Elternhelfen wird, ihren Kindern durch Schwedens größtes Spiele-LandExploria außerhalb Stockholms zu folgen. Die einfache Lösung ist einintelligentes Armband, das mit dem neuen Service ausgerüstet ist. Esermöglicht Eltern, der Position ihrer Kind in Echtzeit mittels einerApp auf dem Mobiltelefon zu folgen."Der Geschäftswert liegt in allen von den Besuchern erzeugtenDaten", sagt Pär Bergsten, CEO, H&D Wireless. "Wie oft und wie vielZeit die Kinder in den verschiedenen Bereichen des Spielplatzesverbringen, zeigt welche Attraktionen mehr oder weniger anziehendsind und wie der Bewegungsfluss auf dem Spielplatz als Ganzemerscheint. Es sind genau diese Art von Echtzeitdaten, die schnellbedarfsgerecht skaliert werden können, um bei wichtigen industriellenVerfahren unverzichtbar zu werden"."Wir sind stolz darauf, die ersten in Schweden und Europa zu sein,die einen intelligenten Indoor-Positioning-Service anbieten, derunseren Gästen ein noch besseres Erlebnis bietet", sagt MikaelAndreasson, CEO, Exploria AB. "Jetzt können Eltern beruhigt sein,weil sie immer wissen wo sich ihre Kinder befinden".Mit einer Präzision, die in Metern bis zu Dezimetern gemessenwerden kann, sind die Tracking- und Positioning-Technologien von H&DWireless für diejenigen Unternehmen höchst effizient, dieEchtzeitdaten mit ihren Geschäftssystemen verbinden müssen.Indoor-Positionsbestimmung ist ein wachsender Zweig mit zahlreichenprofitablen Anwendungsgebieten und wird von vielen als der zentraleTeil des Übergangs zur vierten, industriellen Revolution, Industrie4.0, angesehen."With GEPS for Industry" bietet H&D Wireless eine weltweitführende RTLS-Lösung innerhalb des industriellen IoT fürOrtungsservices an - und für SAP-Benutzer vorkonfiguriert. PärBergsten glaubt, dass der größte Vorteil der Ortungstechnologie vonH&D Wireless die reiche Palette an angebotenen Dienstleistungen ist."Die Positionierung selbst ist die Basis. Sie ermöglicht eineSteigerung der Nutzungsrate von bis zu 50 Prozent, wenn man stetsweiß, wo sich die Geräte, Anlagen und Maschinen befinden", sagte PärBergsten. "Dies führt sowohl zu niedrigeren Kosten als auch zuschnellerer Produktion. Aber darüber hinaus erhalten wir einekünstliche Analyse aller empfangenen Daten. Wo sind die Engpässe inder Logistik? Wann und unter welchen Bedingungen treten sie auf?Diese Informationen fließen automatisch ins Geschäftssystem ein, wasein riesiger Vorteil gegenüber der manuellen Bestandsverwaltung undmanuellen Eingabe ist"."GEPS for Industry" wurde in diesem Frühjahr eingeführt und hatdie Position des schwedischen Unternehmens H&D Wireless auf demschnell wachsenden kabellosen Echtzeit-Tracking-Markt (RTLS)weiterhin verstärkt. Der Markt für die intelligente Fabrik (SmartFactory) und industrielles IoT nimmt rapide zu und man schätzt seinenWert auf mehr als 225 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2021 (Marketsand Markets Research).H&D Wireless plant innerhalb kurzer Zeit die Unternehmensaktien ander Nasdaq First North zu notieren. Das Unternehmen führt ab 24.November auch eine neue Aktienausgabe durch mit einer Präferenz fürbestehende Aktionäre, was dem Unternehmen 24 Millionen SEK einbringenwird, falls die Aktienemission voll gezeichnet wird. Das Unternehmenhat im Herbst 2016 und im Frühjahr 2017 jeweils eine Kapitalspritzevon 25 Millionen SEK bzw. 18 Millionen SEK erhalten.Nützliche Links:Über H&D Wireless (http://www.hd-wireless.se/index.php)http://www.exploriacenter.se/Über H&D Wireless - Neue Website ist heute online gegangen(http://www.hd-wireless.com)Über H&D Wireless:H&D Wireless ist ein schwedischer Systemanbieter für Internet ofThings, Cloud und Plattform. Seine IoT-Cloudplattform Griffin isteine End-to-End-Systemlösung mit erstklassigen drahtlosen Modulen,Cloud-Dienstleistungen mit Analyse und künstlicher Intelligenz sowieSmartphone-Anwendungen für intelligente Haustechnik und Unternehmen.Seit 2016 bietet das Unternehmen "Griffin Enterprise PositioningService (GEPS(TM))" als Cloud-Service für Indoor-Positionsbestimmungvon physischen Objekten bei Geschäftsabläufen an. H&D Wireless wurde2009 gegründet und zählt zu den schwedischen IoT-Unternehmen mit demrasantesten Wachstum und den meisten Auszeichnungen. Bislangverschickte es weltweit mehr als 1.100.000 kabellose Produkte fürIoT- und M2M-Lösungen.Über Exploria:Exploria in Botkyrka, Stockholm ist der größteInnenraum-Vergnügungspark in Europa mit 20.000 Quadratmetern anThemenwelten, Bowling und Klettergerüsten. Untergebracht in den altenCoops-Gebäuden (einer großen schwedischen Lebensmittelkette) bietetExploria Themenwelten angefangen von Dinosauriern und Klettergerüstenbis zu Go-Karts und Konferenzeinrichtungen.Pressekontakt:Pär BergstenCEOH&D WirelessTel.: +46-8-551-18-460E-Mail: par.bergsten@hd-wireless.se oder sales@hd-wireless.seMikael AndreassonVDExploriaTel.: +46-70-280-10-00E-Mail: mikael@axelstivoli.seE-Mail: info@exploriacenter.seOriginal-Content von: H&D Wireless AB, übermittelt durch news aktuell