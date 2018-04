H&D Wireless erhält neuen Auftrag von Scania

Stockholm (ots/PRNewswire) -- Weitere Bestellung von RTLS-Pilotsystemen für Scania SmartFactoryH&D Wireless AB (http://www.hd-wireless.com), ein am Nasdaq FirstNorth notiertes schwedisches Unternehmen, hat einen neuen Auftrag vonScania erhalten. Das von H&D Wireless im Scania Concept Factory SmartFactory Lab in Södertälje installierte Pilotsystem zur Innenortungwird ausgebaut. Der neue Auftrag sieht sowohl die Erweiterung desFunktionsspektrums als auch die Integration führenderZulieferer-Tools in das Ortungssystem GEPS durch H&D Wireless vor.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )Im Juni 2017 ging bei H&D Wireless eine Bestellung von Scania fürein Innenortungssystem ein, ein sogenanntes Real-Time Locating System(RTLS, dt. Echtzeit-Ortungssystem). Mit dem Pilotsystem konnte derLkw-Riese die RTLS-Technik testen, um einen besseren Einblick inProzesse und Objekte in der Produktionskette zu erhalten. Der neueAuftrag von Scania sieht vor, dass H&D Wireless für einen Zeitraumvon 17 Monaten den GEPS-Ortungsdienst betreibt, sich um Integrationund Testläufe mit führenden Zulieferer-Tools kümmert undVorbereitungen für die 5G-Anbindung und mögliche kommerziellePilotprojekte trifft."Der wiederholte Vertrauensbeweis durch die vielleicht weltbestenund effizientesten Lkw-Hersteller unterstreicht, welchewirtschaftlichen Vorteile unsere Lösungen bieten. Mit uns können sieeine um 20 bis 30 Prozent bessere Anlagenauslastung erzielen", sagtePär Bergsten, CEO von H&D Wireless.H&D Wireless hat mit GEPS for Industry (Griffin EnterprisePositioning Services) eine aus Hardware und Software bestehendeLösung zur Steuerung von Digitalisierung und Automatisierungentwickelt. Das System digitalisiert und visualisiert physischeProzesse und signalisiert mittels Funkortung und künstlicherIntelligenz (KI) unter anderem Materialeinsatz, Produktionsengpässe,Ressourcenauslastung und unerwartete Maschinenausfälle. Ziel ist eineSenkung der Produktionskosten und Vorlaufzeit sowie die Freisetzungvon gebundenem Kapital. Nach Schätzungen von H&D Wireless hat sichdas System bei einer typischen Installation in weniger als sechsMonaten amortisiert."Die erste Phase des Pilotprojekts war erfolgreich. Aus diesemGrund bauen wir die Installation jetzt aus, um die Vorteile beiunseren internen Produktionsprozessen aufzuzeigen und die Integrationmit Scanias Systemen fortzusetzen", sagte Lars Hanson, ProjektleiterSmart Factory Lab bei Scania.H&D Wireless AB ist unter der EU-Marktmissbrauchsrichtlinie zurVeröffentlichung dieser Mitteilung verpflichtet. Die Mitteilung wurdedurch die oben genannte Kontaktperson am 25. April 2018 um 8.00 UhrMEZ zur Publikation übermittelt.Informationen zu H&D Wireless:H&D Wireless ist ein schwedischer Anbieter von Cloud- undPlattformsystemen für das Internet der Dinge (IoT) undEchtzeit-Ortung (RTLS+GPS) mit den Produkten Griffin und GEPS. H&DWireless wurde 2009 gegründet und zählt zu Schwedenswachstumsstärksten und renommiertesten IoT-Unternehmen. Bislang hates weltweit mehr als 1.100.000 Funkprodukte für IoT-/M2M-Lösungenausgeliefert. Die Aktien von H&D Wireless sind seit Dezember 2017 amNasdaq First North in Stockholm notiert. Das Unternehmen entwickeltund liefert Lösungen zur Digitalisierung der Industrie (Industrie4.0, Smart Factory). FNCA Sweden AB wurde vom Unternehmen alszertifizierter Berater beauftragt.http://www.hd-wireless.comInformationen zu Scania.Scania gehört zu den weltweit führenden Anbietern vonTransportlösungen. Gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden treibenwir den Umstieg auf ein nachhaltiges Transportsystem voran. 2016lieferten wir 73.100 Lkw, 8.300 Busse sowie 7.800 Industrie- undMarinemotoren an unsere Kunden aus. Der Umsatz betrug knapp 104Milliarden SEK, circa 20 Prozent davon aus demDienstleistungsgeschäft. Scania wurde 1891 gegründet, beschäftigtweltweit etwa 46.000 Mitarbeiter und ist in mehr als 100 Länderntätig. Forschung und Entwicklung befinden sich in Schweden sowie anden Standorten Brasilien und Indien. Die Produktion ist in Europa,Lateinamerika und Asien angesiedelt, regionale Produktionsstättenbefinden sich in Afrika, Asien und Eurasien. Scania gehört zurVolkswagen Truck & Bus GmbH. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.scania.com.Pressekontakt:08-551 184 60E-Mail: par.bergsten@hd-wireless.se oder sales@hd-wireless.seAnsprechpartner bei Scania: Lars HansonSmart Factory LabTel. 0707-890272E-Mail: lars.hanson@scania.comOriginal-Content von: H&D Wireless AB, übermittelt durch news aktuell